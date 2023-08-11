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【隨機傷人】南韓商場隨機斬人案1死13傷　22歲疑兇道歉：在獄中寫悔過書

健康 12:50 2023/08/11

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22歲疑兇崔元鍾向受害者道歉，並稱會在獄中寫悔過書。

南韓京畿道上周四（3日）發生隨機傷人案，22歲疑兇崔元鍾（최원종，音譯）駕車撞人，再持刀闖入商場無差別襲擊途人，釀成1死13傷的悲劇。崔元鍾昨日（10日）移送檢察廳時，在傳媒鏡頭前向受害者及家屬道歉，又稱會在獄中寫悔過書。

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根據《韓聯社》報道，崔元鍾被控殺人罪、殺人未遂罪、預謀殺人罪等罪名，京畿道南部地方警察廳10日上午9時許將其移送水原地方檢察廳城南支廳，他現身時沒有戴帽子和口罩，並在警察廳前接受傳媒訪問。

被問及是否對犯罪感到内疚時，崔元鍾表示對受害者感到非常抱歉，希望正在留醫的傷者早日康復，「我亦對死者表示哀悼，對於死者家屬，我真的很抱歉」，又稱打算被關押在看守所時寫悔過書。

提到犯案原因，崔元鍾再次強調多年來一直受跟蹤集團騷擾，案發當日仍遭受跟蹤，為了擺脫控制，才會選擇在住處附近犯案，「我謀殺了試圖傷害我的跟蹤集團成員，並將集團的行為公諸於世」。

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據警方調查，崔元鍾在中學時期便因精神問題接受治療，入讀高中不久便停學，2020年被診斷患有「類思覺失調型人格障礙」（SPD），但3年來沒有接受治療，直到最近陷入妄想而犯罪。

警方亦安排崔元鍾接受精神病診斷測試，以查明他的犯案動機，但得出的結果是「無法評估」。該項測試按照人際關係、情緒問題、生活方式、反社會性格4個指標，評估是否有精神病傾向，但由於崔元鍾患有SPD，因此在人際關係、情緒問題的問題上無法進行評分。

案發於8月3日下午5時56分，崔元鍾在京畿道城南市盆唐區百貨公司AK Plaza前，駕車撞向途人，然後持刀闖入商場無差別斬人，結果造成1死、13人受傷，死者為一名60多歲女士，另外一名20多歲女傷者被疑兇開車撞到，目前仍處於腦死亡狀態。

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責任編輯：羅嘉欣

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