【訪港人次】7月360萬人次訪港　按月上升31%

▲ 7月360萬人次訪港，按月升31%。（資料圖片）

香港旅遊發展局今日（11日）公布，7月初步訪港旅客數字為約360萬人次，按月上升31%；日均旅客量為11.6萬人次。累計今年首7個月共有近1,650萬旅客人次訪港。

最新影片推介:

旅發局總幹事程鼎一表示，香港旅遊業正穩步地復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復最快，例如上月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過9成；其次為內地市場，恢復水平約七成。

整體來說，約半數為過夜旅客，稍高於疫情前。隨著疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，旅發局未來數月會繼續邀請不同人士訪港， 親身體驗香港多姿多采的旅遊樂趣，製造更多正面口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗 艦盛事，吸引旅客來港。

另外，旅發局昨日（10日）舉行業界簡報會，向超過700名來自本地的旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪等旅遊及相關業界的代表，分析香港旅遊業的最新情況與趨勢，以及介紹旅發局未來數月的重點工作。

旅發局在會上指出，旅客訪港透過高鐵出行愈趨流行；文化、藝術及綠色旅遊越來越受歡迎，尤其是年輕客群；消費習慣改變，主要因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢，而更多追求購物以外的體驗；會展旅遊復甦強勁。

旅發局未來數月將繼續邀請海內外業界、傳媒、明星、KOL等來港，「親身體驗，眼見為實」，將香港多元的旅遊體驗宣傳到全球各地。透過舉辦旗艦盛事，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，以及支持城中大型國際活動，吸引旅客來港，豐富他們旅遊體驗。並針對客源市場推出的宣傳工作，例如運用年輕人愛用的社交媒體推廣香港， 以及大力推動會展旅遊等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜