【另類婚禮】由朋友到戀人情定海底撈　新人包場辦婚宴賓客齊打邊爐

▲ 新加坡一對新人選擇在訂情的火鍋店包場辦婚宴。

新人舉辦婚禮的方式很自由，亦因人而異，只要適合自己就好了。近日新加坡有一對新人選擇在定情的火鍋店包場辦婚宴，筵開34席，賓客齊齊打邊爐相當盡慶，可說是一場別開生面的婚宴。

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綜合新加坡媒體報道，一對新人王耀忠和楊雅婷8月初於新加坡濱海灣（Marina Bay）濱海廣場（Marina Square）的連鎖火鍋店海底撈舉辦婚宴，當天商場入口處擺放了婚禮裝飾，還展示了一對新人的婚紗照，地下鋪設粉紅色地毯，婚禮現場布置很有氣氛。

打邊爐朋友成終身伴侶

濱海廣場和海底撈都分別在facebook專頁發帖，分享一對新人的喜悅，並送上祝福。海底撈在帖文寫道，一對新人「從火鍋好友到生活伴侶」，原來王耀忠和楊雅婷由一起打邊爐的朋友，到相戀拍拖仍不時去食飯，如今二人走進婚姻，成為終身伴侶。

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二人籌備了一個月，最终婚宴筵開34席。從影片可見，現場擺放了一個心型裝飾，上面寫有「往後餘生全都是你」，賓客走過粉紅色地毯，與一對新人在花花拱門下拍照留念。

伴娘向當地傳媒分享婚宴現場的喜悅，從照片和影片可見，賓客一邊打邊爐一邊欣賞新人的結婚片段，現場氣氛高漲。新人也在餐廳與賓客敬酒，整個婚宴辦得熱鬧又溫馨。

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責任編輯︰王明芳