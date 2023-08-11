【絕世好老闆】女兒獲私校offer港媽憂學費貴四出叩門 老細提早升職加薪免經濟煩惱

▲ 有港媽遇到好老細，體諒佢為女兒叩門搵學校及學費的壓力，竟獲提早升職加薪。

打工仔遇好老闆，可遇不可求！有港媽先後兩次在網上讚揚有個體諒的好老細，沒有人接女放學，老細開綠燈放人，准許港媽不用請假，接女後一齊返工。最近小一大抽獎，女兒獲派最後志願，就算有私校offer，但港媽憂學費貴，所以四出叩門撲學校，沒想到老細竟然提早升職加薪，港媽開心表示：「估唔到個女咁深得老細歡心，連學費都搞掂埋！」

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該名港媽於今日及8月4日，在Facebook群組的「奴工處」連發兩帖，大讚有個好老細，她表示自從女兒大抽獎獲派最後志願，她請了假周圍叩門。之後才返公司上班，有一日，老細見她「冇晒心機」，便召她入房見面，港媽心諗「唔通老世詐型？」。

豈料，老細很體諒港媽的處境，大讚港媽女兒乖巧，著港媽不用再撲學校，直接接受私校的offer，

我聽同事講你女派得唔係幾好、但係有私校offer，你女咁乖唔使擔心喎。係唔係擔心學費？其實你好幫得手、又喺公司做咗咁耐。我一早打算年尾升你，不如咁我提早下個月升你。你就畀個女讀私校，唔使再周圍撲學校啦！

於是港媽接受了老細的建議，直接讓女兒報讀私校，沒有再請假同女兒四出面試，而老細亦兌現升職加薪的承諾，

老世真係下個月就升咗我，而個增幅差唔多係學費咁多！估唔到個女咁深得老細歡心，連學費都搞掂埋！多謝老細！

貼文一出，即引起熱議，有網民大讚樓主老闆好，公司請唔請人，「樓主真係要好好幫公司幫老闆啊要！好老闆難得！」、「超好老闆」、「咁有心嘅老闆難求」。另有網民指，樓主老細提早升她，突然幫她解決了個大難題，已經係行了個大方便，樓主不需再為搵學校而煩惱，心頭大石放下，「老細識得主動關心員工已經難得，仲識得變通幫手。」

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責任編輯︰王明芳