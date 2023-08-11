【毛孩好去處】8月26日國際狗狗日　5間寵物友善餐廳+酒店推介【內附連結】

▲ 8月26日是國際狗狗日 。（圖片:Ovolo Hotels Facebook）

8月26日是國際狗狗日，不少人氣寵物友善餐廳、酒店都推出特別推介，想同心愛的毛孩們慶祝的主子，可參考以下寵物友善的餐廳、好去處，總有一間適合您和貓狗星人！

1/ Staunton's

位於士丹頓街與些利街交界的 SoHo 地標酒吧餐廳 Staunton's ，提供二樓戶外用餐，最適合跟毛孩們歡樂時光！

Staunton's提供傳統英式甜點和鹹點，設有超過10款不同的啤酒、精選紅酒及經典雞尾酒等，從經典牛肉芝士漢堡（HK$168）到創新的印度風味羊肉Baba Jji漢堡（HK$178)，甜品有EatonMess或英式椰棗拖肥蛋糕等，總有喜歡的口味。

地址:中環蘇豪士丹頓街10號地下及一樓

▲ Staunton's

2/ Ruam

位於灣仔的泰式餐廳Ruam，充滿熱帶風味，是遠離繁華城市的「烏托邦」。餐廳設開揚陽台位置，Ruam 泰文意思是「相聚」，希望客人和毛孩們渡過美好的時光。

餐廳提供多款正宗泰菜美食包括泰式青木瓜沙律和人氣泰式必點甜點芒果糯米飯，當然不少得各式各樣雞尾酒、啤酒等，為客人和毛孩給予休閒舒適體驗。

▲ （Ruam facebok）

地址:灣仔莊士敦道60號J Senses1樓9號舖

3/ VEDA

位於中環Ovolo奧華酒店旗下素食印度餐廳VEDA 樓高兩層，下層設有戶外露天座位，VEDA於週未和公眾假期推出 CHA CHA CHA 2 小時 Free Flow 早午餐 Brunch，提供多款優質香脆可口的素食小吃，每位HK$398。

▲ （VEDA官網)

Chaat菜單推出任食多款印度風味街頭小吃，包括Silk Route Momos菠菜餡餃子，配上香濃番茄酸辣醬，十分惹味！

Samosa Chaat咖喱角是佈滿酥脆的Aloo Samosa，用上甜蕃薯、乳酪、羅望子醬和酸辣醬而成，香脆可口，伴酒一流！

每天3至7pm 設歡樂時光，有來自印度神話風味變奏創意融入雞尾酒、傅統小吃，以及 The Wise King 首席調酒師Sandeep Kumar 調製三款由他創作的招牌雞尾酒。

預訂網址：https://ovolohotels.com/ovolo/central/veda/

地址:中環亞畢諾道2號

4/ Ovolo Hotels奧華酒店

在中環和黃竹坑兩所充滿藝術元素的Ovolo奧華・時尚精品酒店，推出V.I. Pooch 狗狗專享貴賓體驗計劃，給毛孩準備紅地毯式的專貴款待。

V.I. Pooch可容納最多兩隻毛孩，享受舒適的房間和非凡體驗，亦可尊享狗狗歡迎禮盒及免費使用寵物友善住宿用品。

毛孩可享用豪華狗狗床、飲水碗、狗狗尿墊、玩具、零食等，讓主人和狗狗一同歡度假期！

▲ （圖片:Ovolo Hotels Facebook）

黃竹坑店可選擇Long Loft、Corner Deluxe或Rockstar Suite； 而中環Ovolo 店則可預訂Gold和Platinum客房或Radio Suite。有關預訂

詳情：https://ovolohotels.com/ovolo/offers/v-i-pooch

地址:Ovolo Central（中環亞畢諾道2號）；Ovolo Southside（香港仔黃竹坑道64號）



5/ Eaton HK

Eaton HK是寵物友善的酒店，設有不同房間，適合任何大小的貓貓和狗狗入住，與毛孩一同體驗宅度假的樂趣。

酒店特別推出「毛孩宿一宵」住宿套餐，優惠包括Eaton Food Hall美食廣場餐飲禮劵，房內亦提供一套寵物睡床、飲水碗、狗狗尿墊或貓砂、玩具、零食等。

另貼心準備寵物指南網上版，主人可帶貓貓或狗狗到佐敦附近景點遊覽。額外加HK$850換領野餐籃和彩虹野餐墊，住宿過後帶同狗狗到鄰近公園體驗野餐樂。

▲ （Eaton HK官網)

預訂日期：即日起至2023年12月26日

住宿日期：即日起至2023年12月31日

預訂網址：https://www.eatonworkshop.com/zh-hant/hong-kong/pet-friendly-offer/

地址：九龍佐敦彌敦道380號

記者:eric