【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊

▲ 有青衣街坊在網上發文，指自己父親數天前在街上疑似遇上「催眠黨」，鬼迷心竅被騙6,000元。

防人之心不可無，出門在外要小心遇騙。繼之前的迷魂黨、借錢黨及請食飯黨後，青衣近日疑似出現「催眠黨」，有街坊在社交平台發文表示自己父親素來精明，上周卻在街上疑似遇見騙徒，對方打手勢及說了一句話，之後父親便鬼迷心竅般相信對方，最終被騙去6,000元。

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事主女兒在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，表示自己父親（事主）周一（8月7日）約晚上10時從青衣城走向運動場途中，遇上一名年約30多歲、身高1.7米左右的陌生男子，同行還有一名女子及一名目測11至13歲的女童。奇怪的是，事主當時其實已經走過男子所在的位置，但對方「打咗個手勢，講咗句嘢」之後，他便像鬼迷心竅一樣折返跟男子說話。

該名男子以普通話向事主講述他們一行人從澳門來港，用光了身上的錢，之後事主便與他們一同走到自動櫃員機，提取了4,000元；其後男子「講多兩講」，事主又再給予男子2,000元。事主女兒表示，父親平日「好醒目，絶對唔會比人呃」，但事主就指自己當時「好似俾個陌生男人催眠咁」，對男子說的所有話都不疑有他，完全不覺得有問題，一直到翌日睡醒後才驚覺自己被騙去6,000元。

事主女兒表示會帶父親到警署報案，但心知肚明未必能捉到騙徒，被騙的6,000亦有很大機會無法尋回。她藉分享父親的經歷，提醒一眾街坊要小心，並希望不會再有街坊成為受害者。

帖文發出後引來網民回應，有人建議「如果係真翻查CCTV」，亦有人指出騙徒可能並懂得催眠，而是使用迷魂煙，「可能係迷魂煙，呢樣好多年前有鄰國地區時有發生」、「好多年前有新聞報過，迷魂黨」、「其實催眠煙多年前係廣東盛行，呢幾年亦都有」。

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責任編輯：羅嘉欣