【清理耳垢】婦人長期不清潔耳垢　左耳突流血驚見昆蟲產卵竟抓出7隻蠕動蟲蛆

▲ 婦人長期不清潔耳垢，左耳突流血驚見昆蟲產卵，耳内抓出7隻蠕動蟲蛆。

耳朵一定要定時清潔，避免「蟲入耳」！近日，台灣一名50歲婦人因左耳突然流血，被送往醫院就診，結果竟從耳内抓出7隻蠕動蟲蛆，連醫生也被驚嚇到。

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綜合台媒報道，該名50歲的張姓婦人長期住在安養中心，左耳日前突然出血，照顧員發現後立即將她送到醫院急診室治療。經醫生檢查發現，張婦耳殼紅腫，還有液體流出。當準備進一步檢查時，她的耳内竟突然爬出一隻蛆，醫生於是用觀耳鏡檢查，清楚看見耳内有多條白蟲，還不斷蠕動，至於耳内其他地方則呈現紅色。

因擔心使用夾子會擋住視線，醫生最終選擇用最細的耳鼻喉抽吸管，將蟲蛆抓出。由於蟲的體型比吸管口要肥大，蟲也沒有在耳朵内黏得很緊，因此醫生很輕易就把耳内的蟲蛆全部抓出，連同自己爬出來的竟一共有7隻，讓醫生也感到驚訝。

我第一次看到耳內那麼多隻蛆，真的非常罕見！

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負責該案例的耳鼻喉科醫生林金生表示，張婦可能因為無法清楚表達言語，導致長時間沒有清潔耳垢。因耳垢潮濕溫暖，昆蟲或蒼蠅等可能會不小心跑進去，再加上手被限制無法行動自如，因此無法將昆蟲趕走，意外讓昆蟲在耳内產卵，讓耳內變成蛆生長的溫床。

林金生醫生指出，若患者本身有語言障礙，照顧者應不定期協助清潔耳垢，每天注意耳朵是否出現不明物體、分泌物或臭味，避免耳朵内有蟲蛆生長。

耳垢愈推愈入可致聽力受損

屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉曾表示，耳垢有助抑制細菌生長及保護耳道，一般可隨皮膚新陳代謝慢慢退出外耳道，毋須特別清潔：

如果以棉花棒或電動清耳機、螺旋掏耳機等挖耳，或弄巧成拙令耳垢推得更入。

黃霆嘉稱，如有需要可使用耳垢軟化劑或潔耳液，把耳垢沖走，但強調必需依照指引正確使用；而坊間以耳燭方式去清耳垢，亦暫未有證據顯示有效，反或因熱氣燙傷耳道令耳膜穿孔，不建議使用。

正確處理耳垢的方法：

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責任編輯：羅嘉欣