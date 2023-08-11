【照顧者壓力】長期照顧失智母　孝順港男被趕出家門落男兒淚

▲ 孝順港男長期照顧失智母，卻慘被趕出家門。

長期照顧者的壓力非同小可，有Facebook專頁日前就分享了一宗個案，指有一名患上認知障礙症的婦人，長期由小兒子照顧起居及陪診。惟隨著婦人病情愈發嚴重，不僅自理能力逐漸下降，甚至認錯小兒子為大兒子，經常對他謾罵，更親手把他趕出家門，令小兒子備受壓力，激動落下男兒淚。

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Facebook專頁「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」以病人教育出發，近日分享一個照顧者故事，以下為獲授權轉載全文：

小兒子說：「我真的恨不得她出街俾車撞⋯⋯」

這是一個病人兒子的真實對白。

記憶診所，是一個專為複雜的認知障礙症病人而設的診所。一般半日的門診，最多只能看四至五位病人，每位病人需時長達半小時，這對於公立醫院來說，是很奢侈的服務。但往往要花時間並非因爲斷症困難，而是要處理伴隨病症而來的各種照顧問題以及照顧者的壓力。就像這天遇上的這對母子⋯⋯

一個健碩的兒子帶者健步如飛的中年母親走進房間。若不是覆診，她在街上根本不會被察覺是一位患者。

甫坐下，我慣性地問：「王女士，今天你跟誰來覆診？」弄清楚關係之餘，亦是想測試一下患者能否還認得家人。

她毫不猶豫地回答：「他是我的大兒子。」然而坐在她背後的兒子馬上看着我，搖搖頭，示意自己並不是大兒子。

這是一個訊號，代表她以下來的答覆都未必準確。接下來的多個問題，她都很暢快地回答。

「你近來記憶有變差嗎？」「是有一點點無記性，但跟以前差不多」：

「自己如廁洗澡有困難嗎？「沒有啊，只是有時候趕不及去洗手間要在垃圾桶解決。」；

「你有準時食藥嗎？」「當然有啊，記得時就馬上食。」

她一邊回答，小兒子一邊不停搖頭，母親的每個答覆，都不是反映事實。見狀我便邀請王女士先到外面等候，我想跟小兒子個别談談。

母親一離開，兒子便説：「醫生，我真係舉白旗喇，我真係搞佢唔掂喇⋯⋯」

原來小兒子以前一直與母親同住，直至她的認知障礙症病發，他見證着母親的記憶力不斷衰退，而她本來固執逞強的性格也變得愈來愈嚴重。隨之而來的生活磨擦不斷增加，她甚至怪責兒子偷走了她自己丟掉了的東西。無論生活遇上任何困難，她都慣性否認亦拒絕兒子幫忙。自理能力逐漸下降的她，又開始於垃圾桶大小便，這其實因爲她已忘記哪裏是洗手間，而不是她所説的忍不住。

到後來，她甚至認錯小兒子為大兒子，不斷在他面前數算小兒子（他本人）的不是，到最後甚至親手把他趕出家門，說出「當我從來無生過你！」「我死咗你都唔洗嚟拜山喇」等令人心傷的話。即使知道母親難以自理，但小兒子只好無奈搬走。他理性上知道母親乃因病而產生這種種行為問題，但情感上卻不斷大受打擊。

「她不知道自己口中鬧得最厲害的兒子，其實就是每次陪她來覆診的那個人。」而母親錯認的大兒子，其實早因照顧母親而得了情緒病，自己也要到精神科覆診，沒有能力為弟弟分擔很多照顧責任。小兒子因此成了母親唯一的照顧者，也成為了母親最討厭的人。

說着説着，小兒子也流下男兒淚⋯⋯

「我試過不同方法遙距照顧她，例如在家安裝鏡頭，提示母親食藥，但每次檢查都發現很多藥剩下來；又曾經安排送飯服務，但她連有人送飯都忘記了，多次要送飯人員摸門釘；我亦安裝過平安鐘，但母親認為自己用不着，自己終止了服務。」

小兒子也嘗試過很多醫生建議的照顧技巧和方法，但對於這些體魄正常，又不認知自己患病的患者來説，卻根本用不着。更不用説送她去老人院，她一早拒絕了。哪有人可以在她「行得走得」的情況下送她去老人院？這只會引發更多問題。

老實説，這類病人是最難處理又危險的其中一種，記性不好，但沒有自知(insight)。有時候醫生社工都束手無策。

「我明白你很辛苦，你一定很難做⋯⋯」面對這種情況，醫生也只可盡量聆聽。此外，我也介紹了一些專為認知障礙症照顧者而設的服務，例如「智友醫社同行計劃」（DCSS）舉辦的活動，希望可紓緩他的壓力。

至於他的母親，這種情況恐怕會多維持一段時間，直至⋯⋯一些事情令她意識到真的再無法自理，便可較容易說服她入住院舍。至於是什麽事？我們也不曉得。

「哎，我真的恨不得她出街俾車撞⋯⋯」這句乍聽又狠毒又沒有人性，但每個字說出來其實都在心痛。

有些時候，照顧者可能比病患者更需要覆診和支援。真的辛苦了！

內容獲「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」授權轉載。故事屬真實個案，當中人物名字、身份，部分病況及情景均為虛構，以保障當事人私隱。

標題經TOPick編輯修改，原題為《當認知障礙症照顧者比患者更需要覆診》。

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責任編輯：羅嘉欣