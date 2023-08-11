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【母親抉擇】年輕未婚女不理父反對堅決成單親媽　十年後感恩資優兒懂事生性

育兒經 12:47 2023/08/11

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不少未婚媽媽曾猶豫應否生下孩子。

Hasel跟男友分手後不久，發現自己懷孕了。如果換轉是你，你會怎麼處理？Hasel如實告知這位前男友，他搔搔頭問Hasel：「你想我點？」二人曾拍拖一年，因了解而和平分手，大家都未夠三十歲，兩人都家境富裕。雙方家長曾提議他倆結婚算了，但Hasel反對，認為既然因了解才分手的，卻因為未婚有孕就勉強拉埋天窗，往後的日子有甚麼幸福可言？

事實上，他倆分手的原因，因為男方不止她一個女朋友。這種性格的男人嫁得過嗎？這門婚事當然告吹。Hasel爸爸勸女兒考慮是不是該留着胎兒，但Hasel媽媽反對。Hasel也認為自己有學識、有賺錢能力，帶着個小孩做單親媽媽絕對不成問題。於是跟男方完全斬了纜，矢言老死不相往來。孩子出生了，跟隨媽媽的姓氏。

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驀然回首，已經是十多年前的事，孩子已經唸中學，是個資優生，早熟而且開朗。小學時，某年父親節，老師叫全班同學畫張畫送給爸爸，這孩子呆坐着不動。老師問理由？答案是：「I have no father」，學校馬上找Hasel了解情況並商討如何輔導這小孩。一日，Hasel跟媽媽聚舊，閒談間她們都慶幸當初堅持生下這小孩。

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撰文 : 李韡玲

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