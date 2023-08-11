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【新冠病毒】EG.5變異株肆虐美加現蹤本港　專家揭2類高危人士需小心

健康 13:07 2023/08/11

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EG.5變異株肆虐美加現蹤本港，專家揭2類高危人士需小心。

新冠變異株EG.5近期肆虐美國及加拿大等地，直至本月7日，全球有超過50個國家和地區受影響，在短短4個星期內，全球EG.5個案由約7.6%上升至17.4%，世衞亦已將EG.5列為需要留意的變種病毒。衞生署衞生防護中心早前亦公布數據指本港在4月錄得首宗新冠病毒變異株EG.5個案，不過，XBB及其亞系仍為本地的新冠病毒主流病毒株，佔有分析結果樣本多於95%，而EG.5佔約5.3%。呼吸系統科專科醫生梁子超接受TOPick訪問時，則表示暫時未有跡象顯示EG.5於本地有急速傳播之勢，但仍建議高危群組，每半年可能仍需接種疫苗加強劑。 

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衞生防護中心表示根據現有證據顯示，EG.5對全球造成的公共衞生風險為低，與XBB.1.16及其他現時流行的需留意變異株帶來的風險相若，至今並沒有報告顯示其致病嚴重程度出現變化，但由於EG.5的增長優勢及免疫逃逸特性，EG.5可能會導致感染個案上升，並於部分國家甚至全球成為主流變異株。新冠病毒檢測陽性樣本，以及新冠嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行的基因分析，XBB及其亞系仍為本地的主流病毒株，佔有分析結果樣本多於95%，而EG.5佔約5.3%。

專家意見

呼吸系統科專科醫生梁子超接受TOPick訪問時表示，EG.5是屬於新冠病毒omicron分支，相對其他分支，並非有太大傳播優勢；又指因大多呼吸道病毒或主流病毒株是有群體免疫的情況，才會令人有新品種病毒傳播急速的錯覺。不過，他指現有疫苗隨著時間，功效或會下降，因此亦建議高危群組，如超過60歲的長者，或長期病患人士，每大約半年可考慮接種疫苗加強劑。他又呼籲政府在秋季前，應盡量就最新疫苗研發及供應情況，更新接種建議。

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記者：容惠玲

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