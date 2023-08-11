【日本旅遊】東京香蕉TOKYO BANANA集團輕井澤餐廳　森林中歎夢幻豐盛下午茶【內附地址】

▲ 東京香蕉TOKYO BANANA集團輕井澤的森林中餐廳，可享用到期間限定高質下午茶。（相片來源：Grapestone官網）

東京香蕉 （TOKYO BANANA）是大熱手信，現在連香港DON DON DONKI 及Aeon超巿都有售了。創造東京香蕉的集團Grapestone株式會社，旗下另一品牌「CRESSON RIVER SIDE STORY 舊輕井澤」座落在避暑勝地輕井澤，在這夏季推出使用當地時令食材的盛夏森林午茶套餐，若適逢這段時間到輕井澤旅遊，身處大樹林蔭、鳥鳴處處的森林享受一頓夢幻Tea Time，認真特別。

兩款套餐包括有英式下午茶，三層架上有芒果百香果慕斯、白桃甜品、雙層芝士蛋糕、沙律、忌廉芝士三文魚貝果、火腿橄欖鹹批等，配上咖啡、奶茶、香草茶等飲品，承惠每人5,500日圓（約297港元，另加一）。

想飲番杯的話，另可選擇嚴選包含3種酒類的下午茶套餐，每人 8,100日圓（約437港元，另加一）。不想點套餐有其他單點甜點及飲品供應。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

CRESSON RIVER SIDE STORY 舊輕井澤

地址： 日本長野縣北佐久郡輕井澤町680-1

時間：甜點供應時間10am-7pm（last order）/ 下午茶11:30am-7pm（last order）/ 烘焙10am-7pm

記者：周美好