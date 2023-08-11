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【騙取訂單】涉隱瞞利益取得光纖安裝服務訂單　有線助理經理等共4人准保釋候訊

社會 12:40 2023/08/11

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涉隱瞞利益取得光纖安裝服務訂單，有線助理經理等共4人准保釋候訊。（資料圖片）

有線寬頻助理經理涉連同另外3人，向有線寬頻隱瞞助理經理為承辦商的經營者，以取得3份總值18萬元的光纖安裝服務訂單。4人同被控3項以欺騙手段取得金錢利益罪，今（11日）在西九龍裁判法院提堂。各人暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至10月6日再訊，以待辯方提供法律意見，4人准以2萬元至5萬元保釋候訊，期間不准離港及不得接觸控方證人。

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4名被告依次為陳俊健（43歲，有線寬頻技術支援服務部助理經理）、陳孝樑（35歲，工程人員）、盧樂熙（43歲，諾建工程有限公司董事）及霍琬其（44歲，人力資源經理），同被控3項以欺騙手段取得金錢利益罪。

控罪指，4名被告於2022年5月27日至8月31日期間，向有線寬頻隱瞞陳俊健為諾建工程的實益擁有人及經營者，不誠實地為諾建工程取得賺取報酬的機會，涉及3個住宅屋苑的3份光纖安裝服務訂單。

根據廉署資料顯示，所涉3份光纖安裝服務訂單，總值約18萬元。

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記者：梁錦麟

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