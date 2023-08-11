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【兩性關係】女生拍拖4年準備同居突因1事被分手 男友：和你一起外出壓力好大

親子 17:22 2023/08/11

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現在已經是二十一世紀，不過女生還是要盡量保持較好的身材，才不會被另一半嫌棄。台灣一名女子和男友一起長達4年，以為捱了這麼久，終於可以同居步入下一階段。某日，男友以一句「因為胖」就和女子分手，四年的感情就這樣被男子拋棄了。

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綜合台媒報導，台灣一名女子和男友一起將近4年，甚至一起捱過了艱辛的讀書和服兵役時期，女子以為捱過最辛苦的時刻，終於可以和男友同居發展下一步。豈料，男友甚至不是當面說清楚，而是突然在Line上向女子說「因為胖」，訴說女友身材不好拋棄4年感情。

從男友的對話更可得知，原來男方家人一直也不喜歡女友，認為女友太胖，更發現男方原來一直「被逼」相親。從原Po截圖可見，對方直接明講，「心裡知道等妳瘦下來的那天不會到來，卻還是一直期待，不斷欺騙自己」，曾經的快樂只剩下壓力，而兩人也像坐不同車，朝不同的方向前進，認為雙方分開重新找一個適合的對象會更好。並指：

出去外面我不想被認出來，沒辦法光明正大的感覺。我們出去，讓我覺得很有壓力。

女子事後將事件上載至Facebook「匿名公社」，網友倒地大罵男友是渣男，並勸說女生:

不懂珍惜的人，不值得花你的青春去換。

不過亦有網友提醒，女生是微胖才可愛，若果太胖的話就要稍微注意了，除了影響形像外，更會影響健康，建議還是要均衡飲食保持運動。

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責任編輯︰王明芳

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