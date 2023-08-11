  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 15:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】18歲胡睿涵豐滿上圍身材高挑超有料　唯一應屆DSE文憑試考生

娛樂 13:46 2023/08/11

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今屆《2023香港小姐競選》中，6號胡睿涵是入圍中最年輕的佳麗，只得18歲，亦是唯一一位應屆DSE文憑試的考生。

雖然胡睿涵只得18歲，不過她擁有36吋上圍是眾佳麗之中身材最勁的一位，而且，她的身高亦有175.5cm高，身形非常高挑。

【香港小姐2023】16位佳麗童年照曝光　莊子璇似劉佩玥姜依宁有驚喜

點擊圖片放大
+8
+7

應屆DSE文憑試考生

早前DSE文憑試放榜，胡睿涵成為被追訪的目標，不過因為她早前跟大隊到越南拍攝外景，因而未能於放榜當天親身回校領取成績。

隨後，她接受《娛樂新聞台》訪問，雖未有公布成績，但她亦表示成績理想：「其實都係我理想嘅成績，我成績一向都好穩陣，唔係極好但又唔係太差。」

她又指最滿意的是視覺藝術，成績比預期高更透露打算繼續升學，嘗試考心儀大學。胡睿涵亦不像其他佳麗懂得「宣傳」自己，連為自己作個人宣傳的社交平台也沒有。

最新影片推介：關嘉敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

答問題經驗未夠

早前她於節目《2023香港小姐競選終極面試》時，問到她的理想，胡睿涵表示開一間老人院，本來被讚有愛心，但卻被主持陸浩明「搞Gag」而打亂思路：「如果我哋年紀大啲去join你間老人院有冇折頭？」

胡睿涵即時被考起，停頓半秒後尷尬「嗯」了一聲，陸浩明理解為：「最好唔好？」雖然她年紀尚輕，面對一眾圈中前輩問問題似乎未夠經驗，不過經驗需要累積，很多網民都認為她夠真性情。

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】名校學霸曾參選華姐　陳曉彤才藝多增添勝算
13:38 2023/08/08
【香港小姐2023】名校學霸曾參選華姐　陳曉彤才藝多增添勝算
【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出
12:34 2023/08/09
【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出
【香港小姐2023】今屆最年長港姐任職測量師　「高妹」毛志琛曾與細龍太一同開工【多圖】
16:03 2023/08/10
【香港小姐2023】今屆最年長港姐任職測量師　「高妹」毛志琛曾與細龍太一同開工【多圖】
【香港小姐2023】16位佳麗童年照曝光　莊子璇似劉佩玥姜依宁有驚喜
18:26 2023/08/10
【香港小姐2023】16位佳麗童年照曝光　莊子璇似劉佩玥姜依宁有驚喜

你可能感興趣

【香港小姐2023】名校學霸曾參選華姐　陳曉彤才藝多增添勝算
13:38 2023/08/08
【香港小姐2023】名校學霸曾參選華姐　陳曉彤才藝多增添勝算
【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出
12:34 2023/08/09
【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出
【香港小姐2023】今屆最年長港姐任職測量師　「高妹」毛志琛曾與細龍太一同開工【多圖】
16:03 2023/08/10
【香港小姐2023】今屆最年長港姐任職測量師　「高妹」毛志琛曾與細龍太一同開工【多圖】
娛樂人物職業 香港小姐 綜藝節目 網絡熱話 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
12:19 2023/08/10
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺
13:58 2023/08/10
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺