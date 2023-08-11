【香港小姐2023】18歲胡睿涵豐滿上圍身材高挑超有料　唯一應屆DSE文憑試考生

今屆《2023香港小姐競選》中，6號胡睿涵是入圍中最年輕的佳麗，只得18歲，亦是唯一一位應屆DSE文憑試的考生。

雖然胡睿涵只得18歲，不過她擁有36吋上圍是眾佳麗之中身材最勁的一位，而且，她的身高亦有175.5cm高，身形非常高挑。

【香港小姐2023】16位佳麗童年照曝光 莊子璇似劉佩玥姜依宁有驚喜

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

應屆DSE文憑試考生

早前DSE文憑試放榜，胡睿涵成為被追訪的目標，不過因為她早前跟大隊到越南拍攝外景，因而未能於放榜當天親身回校領取成績。

隨後，她接受《娛樂新聞台》訪問，雖未有公布成績，但她亦表示成績理想：「其實都係我理想嘅成績，我成績一向都好穩陣，唔係極好但又唔係太差。」

她又指最滿意的是視覺藝術，成績比預期高更透露打算繼續升學，嘗試考心儀大學。胡睿涵亦不像其他佳麗懂得「宣傳」自己，連為自己作個人宣傳的社交平台也沒有。

最新影片推介：關嘉敏專訪

答問題經驗未夠

早前她於節目《2023香港小姐競選終極面試》時，問到她的理想，胡睿涵表示開一間老人院，本來被讚有愛心，但卻被主持陸浩明「搞Gag」而打亂思路：「如果我哋年紀大啲去join你間老人院有冇折頭？」

胡睿涵即時被考起，停頓半秒後尷尬「嗯」了一聲，陸浩明理解為：「最好唔好？」雖然她年紀尚輕，面對一眾圈中前輩問問題似乎未夠經驗，不過經驗需要累積，很多網民都認為她夠真性情。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R