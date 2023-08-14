【活得健康啲】1歲半男童錄800度高近視　視光師拆解學童2大近視成因

▲ 1歲半男童錄800度高近視，視光師拆解學童2大近視成因。

臨近開學，不少家長會帶小朋友驗眼、配眼鏡，但也有家長不注意這方面重要性，會對小朋友視力造成如何影響？TOPick訪問香港理工大學眼科視光診所高級眼科視光師黃浩然（Horace），就拆解學童近視成因，以及護眼貼士。

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2原因致本港學童近視比率高

Horace引述研究指出，對比起西方國家，香港學童的近視比率很高，10歲或以上小朋友當中有一半已經出現近視，值得關注。根據臨床經驗，有學童首次驗眼就發現已近視的平均度數範圍高低不等，Horace甚至遇過高近視達800至900度的個案。他分析本港學童患近視的成因主要分兩大類：

基因

可能來自父母的近視。有研究顯示，父母如果有近視或者高度近視，小朋友亦容易出現近視，或近視加深的速度比較快。

後天環境影響

小朋友讀書寫字的距離、燈光，或者戶外活動的時間，如果不理想也容易造成近視。加上近年疫情令學童學習模式改變，小朋友在家學習接觸電子產品的時間變多，因此最近有研究顯示，小朋友在疫情期間，近視加深的速度比以往更快。

1歲半男童高近視 媽媽拒配眼鏡惹禍

Horace分享一宗印象深刻的個案，表示曾遇過一名媽媽帶著一個約一歲半的兒子來做首次驗眼，結果一下就驗到兩隻眼睛都有大概800度近視、150至200度散光。由於父母都沒有高近視的問題，Horace分析，可能因為他是早產兒，所以先天會容易有高近視問題。

但意外的是，面對兒子迫切需要戴眼鏡的現實，媽媽反倒不太能接受。她在第一時間並沒有同意為兒子配眼鏡，卻聽信坊間錯誤資訊，以為小朋友戴眼鏡只會使近視度數愈來愈深。所以，她幫小朋友安排做針灸，想用針灸將近視逆轉。但在約9個月至1年後，媽媽再帶小朋友回來檢查，結果發現近視不但沒有逆轉，反有些加深。

最終，媽媽在得知自己被錯誤資訊誤導後，已立即跟從視光師指示，為小朋友佩戴適合的眼鏡。Horace表示：

雖然一開始戴眼鏡有些適應困難，但小朋友在一、兩日内已經可以適應，因為眼鏡幫他看得清楚，甚至一起床會主動找媽媽要戴眼鏡，因為戴了眼鏡令他有信心和安全感。其後再定期回來覆診，也解決了弱視問題。

首次驗眼及跟進黃金期

Horace指出，本港父母對小朋友護眼意識比較高，部分家長在小朋友無任何病徵的情況下，也會主動帶小朋友定期檢查眼睛。而另一部分則會在留意到小朋友常有矇豬眼、眨眼、捽眼等行為後，才會帶來檢查。對此，Horace建議：

小朋友最好在半歲至1歲期間，進行第一次檢查，看看有沒有先天的眼睛疾病，例如先天性白内障、青光眼等，確保眼睛無先天的異常和結構問題。其後3歲開始，建議每年驗眼，檢查眼睛度數、視力、雙眼協調能力，看有沒有眼睛發炎、感染問題，以確保眼睛視力和視覺功能可以應付日常生活和學習需要。如果一切正常，建議仍需每年檢查；如果有弱視或者斜視問題，需要一些跟進和訓練，應每3至6個月覆診一次。

及早控制近視預防眼疾

Horace又引述研究顯示，學童近視加深得最快時期，大概坐落在6至12歲。因此，家長把握此段時間，密切檢查小朋友眼睛度數有沒有過分增長。而12歲後在理論上而言，近視讀度數加深會放慢，但仍要看小朋友本身的用眼習慣，或父母近視基因等影響。

如果無及早控制近視，Horace警告，小朋友的近視有機會加深得快，往往還伴隨著眼球長度不斷增長：

眼球會像橡筋一樣越拉越長、越長越薄、越容易斷。視網膜越拉越薄，長大就容易視網膜穿窿、脫落、撕裂，或者有青光眼、黃斑病變、白内障的問題。

3大護眼貼士

Horace建議3大護眼重點：

多些戶外互動

陽光會促進眼睛多巴胺和維他命D分泌。有研究顯示，小朋友如果每日有1至2小時戶外活動，近視加深或者出現的機會將減少。

注意用眼距離

讀書、寫字、打機的距離不要太近，最好有40厘米左右間隔，即大概伸直一隻手臂的距離。還要注意燈光要充足，不要太暗。

用眼10分鐘休息2分鐘

每看10分鐘近物，就要看遠處2分鐘。不是指看電視，而是再看遠一點，例如街外景物。即使望出窗外不是樹木，也比看電視要好。

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記者：張沛