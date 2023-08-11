【寵愛Pet Pet】周嘉洛繼《痞子殿下》露股後再為藝術犧牲　林夏薇《因為有你》MV甜度爆錶

TVB劇《寵愛Pet Pet》在昨晚（8月10日）一集，汪聲仁（周嘉洛飾）與金惠婷Paula（林夏薇飾）經歷種種後，阿仁對Paula的感情再度升溫，但阿仁礙於對姊弟戀有所顧忌，未能衝破心理關口向Paula示愛。

後來阿仁因換燈膽時跣腳差點吻上Paula，心猿意馬的阿仁回家後借酒澆愁，豈料夢中竟全是與Paula的甜蜜畫面，最終阿仁藉着酒意說愛你向Paula表白，惟不但被Paula嫌棄成身酒氣，還意外發現情敵定風（黃子恒飾）赤裸上身在Paula家中出現，阿仁誤會二人關係，最終焗打退堂鼓…

嘉洛為藝術犧牲

昨晚有網友發現阿仁夢見Paula的場口中，嘉洛下體出現疑似激凸情況，不過其實嘉洛並沒有動L，只在與劇組商量過後，為了配合發春夢劇情決定後天「加工」，嘉洛受訪時笑言：「呢場戲講述血氣方剛嘅汪聲仁夢見自己求愛成功，所以刻意設計咗一個低調嘅生理反應，一種對意中人表達渴求嘅表現，希望留意到嘅觀眾有共鳴感。」

其實今次並非嘉洛首次為藝術犧牲，在同樣由Andy監製的《痞子殿下》中，嘉洛亦曾親身上陣露股，嘉洛當時受訪時說：「都係為咗效果，對我嚟講無傷大雅。」認真專業。

薇薇唱插曲《因為有你》

另外，今日（8月11日）官方將會發布由薇薇獻唱的插曲《因為有你》，並由監製Andy親自剪輯MV，整個MV全是薇薇、嘉洛和「冬甩」Romeo「一家三口」溫馨互動的畫面，先後以多個造型上陣的「薇洛CP」，其中一幕更大玩枕頭大戰，甜度爆錶。

據知，MV中不少畫面均沒有收錄在正式播出的劇集之中，想欣賞更多「薇洛」劇集以外的溫馨互動，及Romeo的可愛面。

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