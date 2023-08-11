【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息　Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數

▲ 爆料KOL Sean Lam於IG大爆微辣內部消息。

微辣創辦人及CEO六毫子向員工發出的內部信曝光，六毫子表示對阿晶突然離世感到非常難過，又叫大家停止對旗下藝人作出猛烈抨擊，並決定取消原定的微辣十周年演出。

爆料KOL Sean Lam於IG表示有獨家爆料，大爆微辣多個內部消息，又指六毫子未有接聽電話。

【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光 六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

KOL爆料

Sean Lam於IG寫道：

［獨家爆料］ 有廣告商向微辣追款，其中有兩宗涉及違約；另外有合作公司指原定需於六月到期付款的工作，至今還沒找清，致電六毫子則無人接聽。 微辣員工已經收到通告被遣散，並透露微辣文化已向業主發出退租通知書，於月底中止租約。 註明來源出處，歡迎轉載。

【阿晶自殺】微辣突然發文感謝10年來支持 宣布暫停更新：各位珍重

▲ 爆料KOL Sean Lam。（IG圖片）

微辣直插谷底

自從阿晶離世後，微辣形象大插水，微辣昨日於IG發文表示暫停更新內容，六毫子則向員工發內部信。

原本在本月舉行的微辣10周年騷已取消，贊助商紛紛劃清界線，同時部份微辣藝人宣布割席。

最新影片推介：關嘉敏專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R