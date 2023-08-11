【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息 Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數
娛樂 13:46 2023/08/11
微辣創辦人及CEO六毫子向員工發出的內部信曝光，六毫子表示對阿晶突然離世感到非常難過，又叫大家停止對旗下藝人作出猛烈抨擊，並決定取消原定的微辣十周年演出。
爆料KOL Sean Lam於IG表示有獨家爆料，大爆微辣多個內部消息，又指六毫子未有接聽電話。
【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光 六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人
▼點擊圖片放大
+7
+6
KOL爆料
Sean Lam於IG寫道：
［獨家爆料］
有廣告商向微辣追款，其中有兩宗涉及違約；另外有合作公司指原定需於六月到期付款的工作，至今還沒找清，致電六毫子則無人接聽。
微辣員工已經收到通告被遣散，並透露微辣文化已向業主發出退租通知書，於月底中止租約。
註明來源出處，歡迎轉載。
【阿晶自殺】微辣突然發文感謝10年來支持 宣布暫停更新：各位珍重
微辣直插谷底
自從阿晶離世後，微辣形象大插水，微辣昨日於IG發文表示暫停更新內容，六毫子則向員工發內部信。
原本在本月舉行的微辣10周年騷已取消，贊助商紛紛劃清界線，同時部份微辣藝人宣布割席。
最新影片推介：關嘉敏專訪
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動