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【基層尖子】從小被同學嘲笑是清潔工兒子　貧困小子發奮考9A赴法國讀大學

尖子教室 13:50 2023/08/11

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貧困小子發奮考9A赴法國讀大學。

有人面對外界嘲笑會一蹶不振，但有人卻將之視為發奮動力。馬來西亞一名21歲青年自小就被嘲笑是清潔工的孩子，還被多次斷言不會有成功的人生，但他卻不斷發奮追尋夢想，憑著優秀成績成功赴法國升學，修讀化學工程系。

據馬來西亞媒體報道，現年21歲的傑費里扎依斯在法國土魯斯第三大學（Toulouse III - Paul Sabatier University）求學，其59歲父親曾於清潔公司任職司機，而49歲母親則是清潔工。他在家中排行第四，自小就在貧困環境中成長，因此在學校多次被同學嘲笑是清潔工的兒子，甚至有人直言「你未來不會有成功的人生」。

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由於擔心父母感到難過，他從沒有向兩人透露在學校的事，且深知父母最大心願是看到他完成學業，未來改變家庭的命運，因此他很努力求學，考入當地瑪拉理科初級學院，並於大馬教育文憑考試中取得9A佳績，獲得到外國升學的機會。

傑費里表示，現時在國外的學費和生活費主要是靠馬來西亞政府人民信托局所發放的款項，他不想為父母帶來負擔，為了慳錢多數自己煮食，甚少在外用餐，最多一個月一次，

即使母親偶然寄錢給我，我都會選擇存下來，有需要才用。

媽媽表示，她為孩子的成就感到開心，但亦擔心孩子在外國的開銷，她坦言自己沒有能力每月寄錢，但只要有多餘錢都會寄。而對她而言，能靠著自己的勞力，讓孩子接受教育已非常感恩，而兒子有機會到國外升學，對家人而言也是特別的禮物。

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責任編輯︰王明芳

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