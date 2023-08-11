【移英兩難】年屆60父母欲移英開展新生活　仔女縮沙要留港陷兩難

▲ 其實父母都可以為自己而活！

自英國政府開放持有BNO護照的港人移民英國後，數以十萬計的港人移民，不過當中最主要原因是想下一代受到更好的教育，所以不少香港家庭不怕重新來過，移民當地。但都有特別例子，有人就在facebook的網上討論區發文，稱自己是年屆60的父母很想移民，並會帶同子女移英，但仔女突然縮沙，現今不知如何是好！

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樓主在「香港人移民英國🇬🇧，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」中發文稱，本來一家四口，等埋仔仔大學畢業後就打算移民，但仔仔意願是留港，父母都給予尊重，而女兒又表示「想等多兩年先，唔想走住」。

樓主其實已經諗好一連串移英計劃，表示「理應開始安排驗身、開戶和買間平平地嘅屋（因為有貓，好難租屋）」但現在計劃打亂了。

樓主坦言對於仔女的決定感到不開心，因為丈夫已經年屆60，而他們英文不太好，希望網民給予意見，

依家我哋要再搞清楚自己想點。如果租屋住都可以嘅，買屋的話就會剩低唔多，求大家意見。

樓主的post引起大批網民留言，大家都覺得移英是為了仔女受更好的教育，現在仔女都希望留港，所以不知道樓主走是為了什麼？「同意，要明白對仔女呢廿年都係接受香港價值觀，即係「唯有讀書高」、白領social status 高過藍領、食好西嘅飲食文化，突然間要去蘇格蘭做工廠妹，放假陪老豆老母行公園，出街四條友食好少少都成£70-90，日日幫唔識英文嘅父母解決困難，點頂？」、

有網友就撐樓主搵自己人生，

仔女大晒，我會為自己，因為佢哋將會有佢哋嘅人生，佢哋需要為佢哋嘅人生負責，係做父母嘅 ，係時候要為自己嘅人生考慮吓，享受吓屬於自己嘅人生

另外都有人撐應該要移民，可以為仔女甚至是孫鋪路，

如果係我，會過去生活幾年先，入咗籍先算。為自己，也為將來仔女，甚至孫， 改變主意時，多條路選擇。自己亦可回流

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責任編輯︰王明芳