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韓劇音樂天后AILEE首度來港　《鬼怪》名曲點擊達6000萬次

娛樂 14:11 2023/08/11

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「韓國鐵肺歌后」 AILEE 出道11年來首度來港。

有「韓國鐵肺歌后」之稱的 AILEE 出道11年來首度來港，將於8月29日旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會，讓香港樂迷親耳感受 AILEE 爆發力十足的歌喉。

AILEE 出道至今，推出逾10張專輯，演唱超過20首韓劇歌曲，堪稱「韓劇OST天后」。

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歌曲包括姜素拉、朴敘俊電視劇《星夢高飛2》的《下雨的日子》、張赫與張娜拉《命中注定我愛你》的《Goodbye My Love》、孔劉金高恩《鬼怪》的《如初雪般走向你》、玄彬朴信惠《阿爾罕布拉宮的回憶》的《Is You》、宋仲基金智媛《阿斯達年代記》的《命運之詩》、安孝燮金裕貞古裝劇《紅天機》的《當你的眼淚沾濕我的眼》、《還魂》的《I'm Sorry》等等。

其中《如初雪般走向你》在YouTube 點擊超過6000萬次，也是AILEE 的代表作之一。

對香港個唱充滿期待

AILEE甫出道已經一鳴驚人，同年拿下多個韓國樂壇新人獎，她更連續4年（第15至18屆）拿下 Mnet Asian Music Awards 最佳演唱表演女歌手獎。

今年初 AILEE 完成韓國舉行巡迴演唱會，上月到台灣開騷。AILEE對香港個唱期待以久，表示正在認真準備及練習，希望屆時能與香港的「Aileean」見面。

《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會票價分為1680元、1280元、980元，門票已於KKTIX網站公開發售。

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