【夜尿警號】40歲男保安夜尿太密馬桶上睡覺　專家：一晚起床小便超過2次就是警號

▲ 40歲男保安夜尿太密，每隔5至10分鐘要如廁一次，甚至要在馬桶上睡覺。

夜尿可能是身體警號。台灣一名40多歲男保安，生活作息日夜顛倒，導致荷爾蒙分泌失調，睡覺時每5到10分鐘就要起床去廁所，甚至嚴重到持續2星期在馬桶上睡著，其後才去就醫。

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綜合台媒報道，「台灣泌尿科醫學會」聯同「台灣尿失禁防治協會」近日公布一項最新調查，調查對象為600多名40歲以上男性，結果發現高達九成男性有睡眠問題，逾半數認為與夜尿相關，並有近8成人士認為，夜間排尿屬正常現象。

台灣尿失禁防治協會理事許毓昭分享一宗案例指，一名40多歲任職保安的男子作息日夜顛倒，影響大腦腦下垂體分泌利尿激素，荷爾蒙分泌失調，每隔5至10分鐘就要去一次廁所，甚至嚴重到會在馬桶上睡著，困擾近2星期才去泌尿科求醫，接受治療後晚上去廁所的次數減少到3至4次，終可換來安眠。

許毓昭指出，從學理上來看，一晚要起床小便超過2次，即屬患上「夜尿症」。而夜尿症不僅會令睡眠中斷，也可帶來跌倒骨折、中風，甚至抑鬱症、糖尿病、心血管疾病等，並可影響睪固酮，導致勃起功能障礙。

許毓昭提醒，當在睡眠期間出現2次以上的強烈尿意，需中斷睡眠起床去廁所，而夜尿量大於一整天尿量的3分1，便應儘速求醫。

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責任編輯：羅嘉欣