【不懂撒嬌的女人】高海寧搣甩「咪神」性感形象成功轉型　由天台屋升呢進駐豪宅

▲ 高海寧由天台屋進駐豪宅大升呢！

近日無綫深宵重播劇集《不懂撒嬌的女人》，此劇是唐詩詠「封后」之作之餘，當中高海寧所演的心機女「田蜜」為搶鏡女配。

入行15年的高海寧現已貴為當家花旦，早年走性感傻氣形象的她，經歷高低起跌已變得硬淨，她曾說：「現在的我，確實沒有那麼可愛了，我變得不會撒嬌。」

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被封被標籤「花瓶」選擇封胸

高Ling於2008年參選港姐而入行，她憑着34D火辣身材成為焦點，入行初期，拍攝《美女廚房》外景時，身穿背心的高Ling被大象抱起致雙峰破衣而出，令人印象深刻，更被封為「TVB咪神」。

縱使參演不少劇集，高Ling卻被標籤為「花瓶」，不時於劇集或綜藝節目裡晒身材。高Ling承認姣好身材耽誤其演藝事業，儘管多努力也不被看重，此外性感形象被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。

對於當年的負面報道，高Ling直言不開心，她曾於訪談說：「曾有一段時間又封胸又剩，不想大家focus在我身材上面。」直到踏入30歲，高Ling終於明白要為自己而活，「不打緊，我接受你不喜歡我，我不缺這份喜愛，專注做好自己。

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性感女神不再撒嬌？

決定做自己的高Ling漸得觀眾喜愛，近年的演出備受好評，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極道怪咖》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到她的蛻變，在劇集《迷網》升呢為女一。

成功轉型的高Ling近年轉戰內地，憑內地劇集《三十而已》獲觀眾喜愛，更成為搶手貨，參與真人騷狂吸金。

經過15年的演藝生涯，高Ling曾於IG撰文自認性格改變，變得不懂撒嬌的女人，她寫道：「別被我的笑容騙了，現在的我，確實沒有那麼可愛了，我變得不會撒嬌，也沒有以前溫和了，不會像其他女孩子那樣，總是說著好聽溫柔的話。」

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曾因供樓戶口剩5千元

高Ling努力工作賺錢，其實是要肩負養家責任，13歲時隨家人從南京來港生活的高Ling，當時一家五口蝸居旺角女人街的天台屋，父母為照顧他們三姊弟，要做小販擺檔賺錢。

孝順的高Ling讀書雖然成績不錯，但為養家畢業後決定參選港姐入行賺錢，為家人置業是她一直以來的心願。經多年的努力，高Ling終於在2015年成功上車做業主，以526萬買入油塘500呎兩房單位，其後單位在帳面上至少升值300萬。

當年她選擇了「二按」，不過高Ling曾長達7個月沒外快，令她壓力大到喊，她說：「存款一直減少，戶口只剩下5千蚊，我喊呀！壓力大到！戶口得5千蚊但我要供2萬幾蚊，好彩當時家人都給了點支援，後來開始接到外面的工作就好一點。」

▲ 近年都收起性感。（取自instagram）

傳聞逵駐九肚山豪宅

當年住天台屋的高ling，兩年前被爆住屋「三級跳」，有報導指她由將軍澳酒店式住宅，搬至沙田九肚山豪宅玖瓏山一單位。

早前於小紅書分享一片段時，高Ling意外曝光其新居，只見其香閨裝修走簡約風，客廳空間十分闊落，牆上掛了一幅畫，除擺放陶瓷作品、植物和家庭照外，甚有藝術感。

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