【破毒強人】張曦雯被超長對白考起瘋狂　郭柏妍OL造型夠可愛

TVB劇《破毒強人》除主要的復仇線，男女主角之間錯綜複雜的多角戀亦是看點所在。文華（陳豪飾）雖對前度章琳（胡定欣飾）未忘情，但章琳卻一直情繫葉浩天（蕭正楠飾），同時Jackie（張曦雯飾）亦對阿天念念不忘。

昨晚（8月10日）《破毒強人》劇情，Jackie與章琳之爭趨白熱化，對於阿天與章琳關係好奇到了頂點的Jackie，上門追問章琳與阿天關係；雖最終「談判」沒有答案，但卻激發二人分別致電阿天約飲酒，阿天最終與Jackie擦身而過，同時致電章琳撇清關係。

另外，青梅竹馬的安樂（何廣沛飾）及阿Wing感情亦現暗湧，事緣記者可兒（張寶兒飾）用盡方法埋安樂身企圖套取與文華有關的消息，其間不惜主動翹實安樂兼不斷約對方食飯。

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昨晚《破毒強人》，無論章琳與Jackie之爭、或是張寶兒的機心演出均是亮點，前者除定欣被拒愛的落寞眼神備受讚賞，張曦雯（Kelly）的敢愛敢恨亦獲正評。

尤其見到阿天專登澄清與章琳關係時，先是詐傻裝作不在乎、但擰轉身卻忍不住偷笑，甜度與喜感同樣爆錶。

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張曦雯瘋狂NG

其實Kelly為演好Madam Jackie，文武兩方面均做足功課，更花了不少時間在對白上。

在TVB官網公開的花絮片，Kelly為講對白吃盡苦頭，其中一幕盤問證人場口，由於對白涉及大量又長又難記的數字，即使照讀亦非易事；結果Kelly多番「舌頭打結」瘋狂NG，在旁的陳國峰見狀亦忍俊不禁。

除被對白拖累，Kelly私下更是蝦碌百出，除試過將「葉sir」說成「葉薯」，又將證件反轉戴也不自知，接連高舉「不對位證件」投入演戲；而每當Kelly得悉自己甩碌，除會勁講對唔住，更會「抓狂」至手舞足蹈，搞笑非常。

而目擊Kelly烏龍百出的蕭正楠，未知是否太投入「無感」角色，每次均能保持鎮定繼續木口木面，功力深厚。至於張寶兒，不少網民覺得她飾演心機女記者相當稱職，每個微妙表情變化更是拿捏得宜。

昨晚一集，寶兒在車上見到廣沛後眼神即變凌厲，與廣沛對話時又能隨意轉換於「輕鬆」及「試探」之間。

當遭廣沛劇中「契爺」張國強暫亂歌柄後，原本已出手翹實廣沛的寶兒，又能轉換輕佻Tone，更側頭向張國強Say Bye挑機示威，獲網民大讚「入型入格」兼「相當稱職」。

可愛OL郭柏妍

除演技，昨晚女角們造型亦引發熱議，包括Kelly長期穿著的白色緊身上衣，及郭柏妍的可愛OL打扮。

有網民更打趣指Kelly角色衣著單調才能突顯其事業心重一面，相當富想像力。