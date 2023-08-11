【中秋月餅】大馬品牌兩款榴槤冰皮月餅　早鳥價可享近85折價惠

▲ Durian Baby and Friends團聚版「貓山王/黑刺榴槤冰皮月餅」。

馬來西亞品牌Durian Baby and Friends今年推出團聚版「貓山王/黑刺榴槤冰皮月餅」，在精美的禮盒內集齊兩款由頂級榴槤肉製成的冰皮月餅，為食家送上矜貴兼別具風味，歡度中秋節必食的佳品。

在彭亨州文冬縣的加叻（馬來語：Karak）擁有自家果園，盛產各類水果，尤其以出產榴槤而知名。

「貓山王/黑刺榴槤冰皮月餅」的內陷原料精選了貓山王榴槤果肉及黑刺榴槤果肉，當中尤其是黑刺榴槤果肉產量稀少，非常珍貴。

而貓山王榴槤果肉的果味濃厚、味甜回甘、口感綿密；黑刺榴槤果肉則清甜香醇、口感順滑。同時品嚐兩種口味的冰皮月餅，會產生豐富又有層次感的榴槤香甜味。

每個重60克的冰皮月餅內，有50％榴槤果肉撑滿軟滑的冰皮，以及用冷加工（負18度）低溫保鮮，使兩款頂級榴槤的甜味香氣不會失真。

如果想還原最佳口味，其方法亦十分簡單，只要在常溫下解凍10至15分鐘，解凍後立即食用即可。

▲ 貓山王榴槤果肉及黑刺榴槤果肉

中秋團聚早鳥優惠（原價 $338）

優惠價：$288（8月16日前）/$318 （9月15日前）

5盒以上免費送貨

售賣點：

Facebook：Whatsapp：+852 9652 6583；電郵：durianbabyandfriends@gmail.com

展銷攤位

日期：2023年9月15日至9月29日

地點：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場中庭（攤位A11）