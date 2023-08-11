【立法會】李慧琼：會留任內會主席　人大和立法會有互相促進功用

▲ 李慧琼強調，會做好內會主席以及人大常委的工作。(李慧琼fb圖片)

民建聯主席李慧琼早前宣布，放棄競逐連任黨主席，將於九月卸任。本身是立法會內務委員會主和人大常委的她稱，會留任立法會內務委員會主席，人大和立法會有互相促進的功用，強調未來會做好兩個議會的工作。

最新影片推介:

李慧琼今日在電視台節目表示，人大和立法會是兩個議會，有互相促進以及互相配合的功用，要做到聯通世界，亦要融入國家發展大局。她認為，內會是一個和不同黨派溝通的平台，未來會做好內會主席以及人大常委的工作。

擔任了八年民建聯主席，對於放棄競逐連任，李慧琼稱，民建聯現時發展已經相當成熟，有黨員加入政府問責班子，在立法會有不少新晉議員，在區議會相信會有更多年輕、有承擔、有魄力的人參與，民建聯人才輩出，有合適人才可以擔任民建聯領導層，是合適時候讓新一班領導班子，帶領民建聯前行。

至於由誰人「接捧」黨主席，李慧琼提出，要能夠團結民建聯，廣泛接觸市民，以及擔當政府和市民之間的橋樑。

李慧琼稱難評估區選投票率

年底是區議會選舉，李慧琼透露，有意參選的黨員已經積極展開地區工作，並已為黨員安排培訓課程。她稱，難以去評估投票率，要視乎選舉當時的氣氛和環境。

李慧琼現時身負5大要職，包括九龍城區議員、九龍中立法會議員、立法會內務委員會主席、民建聯主席、全國人大常委。她早前曾表明，自己參與區議會工作超過20年，不打算再參選新一屆區議會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥