【盡責外傭】感激外傭20年打理家務照顧貓狗　蘭子願付高薪：佢係我屋企嘅吉祥物

▲ 蘭子認為，能夠搵到好家傭要答謝神恩。

家家有本難唸的經。請外傭，無非想幫輕或解決煩惱，今時今日，能夠搵到好家傭真係要答謝神恩。

我身邊有好多朋友，一講到自己嘅家傭問題，直情喊到停唔到口，甚至好多都有「妹仔大過主人婆」嘅遭遇。話說其中一個案例，當事人喺房入面聽到玻璃跌落地嘅聲音，即刻走出去，驚見名貴花樽已經落地開花，家傭姐姐理直氣壯同主人講自己無心，但連一句對唔住都唔肯講，叫佢道歉都唔肯。

我哋周圍朋友聽到最咬牙切齒嘅，係受害友人只敢呻，但唔敢炒，原因係佢唔想無家傭姐姐做家務，所以長期忍辱負重。呢類「家家家傭難唸的經」事件我時時聽，每次聽完我都好慶幸家有一寶。

我嘅工人姐姐已經同我相處咗20年，佢個人好仔細，亦超級愛護我家中嘅貓、狗同雀，甚至連風水魚都照顧周到。佢父親係一位木匠，因此我屋企嘅燈油火蠟，佢完全識處理；佢鍾意縫紉同烹飪，我啲衫就時時搵佢改長改短，慳番唔少；佢鑽研嘅美食，個個朋友都讚不絕口，讚我家山有口福。

佢而家年紀大咗，體力亦差咗好多，於是我搵多一個家傭去減輕佢嘅負擔。我同個新工人姐姐講︰呢間屋可以無佢，甚至無我，但唔可以無咗我呢位同我共患難嘅家傭姐姐，佢絕對係我屋企每個生命嘅吉祥物！無佢喺度，肯定我屋企屍橫遍野！佢絕對值得我為佢付出高價，因為已經有保證！

但當我聽到印尼政府計劃要求本港僱主全面承擔新嚟印傭嘅培訓費同行政費，我想知啲僱主有無我咁好彩，畀咗高額費用，可以保證到佢嗰位印傭姐姐係吉神定係瘟神呢？如果畀咗更高嘅費用得個troublesome姐姐，邊個負責先？

原文刊於《晴報》專欄，原題為面對麻煩外傭 只敢呻不敢炒。

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