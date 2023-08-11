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【入稟追租】申公屋配額被拒後續住宿舍逾2年　律政司入稟向退休警追租逾44萬

社會 15:21 2023/08/11

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申公屋配額被拒後續住宿舍逾2年，律政司入稟向退休警追租逾44萬。（資料圖片）

退休警在職時居於順利紀律部隊宿舍，退休前休假時申請公務員公共房屋配額被拒，並未按規例於2個內遷出宿舍，獲警務處長酌情寬限居住多3個月時，亦沒有按規例支付巿值租金，退休警最終居住逾2年後始遷出宿舍，其間未按巿值支付租金，只支付逾9萬元。律政司日前代表警務處處長入稟區域法院，向退休警追討逾3年應付之租金逾44.9萬元，並追討利息及訟費。

原告律政司司長，代表警務處處長；答辯人為龐展青(譯音)。

入稟狀指，答辯人於2001年6月為在職警員，獲准與家人居於順利紀律部隊宿舍，須根據《公務員事務規例》支付宿舍租金。及至2017年10月，答辯人退休前休假，並申請公務員公共房屋配額，至2018年6月被拒絕申請。

入稟狀續指，根據《警察通例》中的《程序手冊》，答辯人須於被拒絕申請後2個月內遷出宿舍，即須於同年8月14日前遷出。同年9月初，處長酌情予以答辯人於被拒絕申請日起延期居住多3個月，首兩個月支付2,000多元租金，之後須支付巿值租金，答辯人接納有關條款。

入稟狀指，答辯人於2018年11月違反協議，未按《公務員事務規例》及《程序手冊》遷出單位及支付租金。至2019年1月初，處長發出通知要求答辯人將單位交吉及支付租金，否則將採取法律行動。答辯人最終於2021年5月將單位交吉，並只支付逾9.1萬元。

根據評估，單位於2018年至2022年的巿值租金為1.64萬及1.59萬元，處長多次要求答辯人支付租金餘款不果，遂入稟要求答辯人支付仍拖欠租金共逾44.9萬元，另追討利息及訟費。

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記者：林育慧

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