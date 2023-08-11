【怨泊】 何超儀揭日本人拍戲沒拜神習慣　導演迷港片自認Josie粉絲

▲ 何超儀投資不少電影。

一向醉心電影及音樂的何超儀，近年跟丈夫陳子聰一同成立電影公司852 Films，製作富有特色的電影，如即將上演的《怨泊》，便邀來日本導演藤井秀剛及多位日本演員合作，拍出一部cult味甚濃的日式恐怖片，既挑戰觀眾膽量，也衝擊久未有重口味作品的電影市場。

《怨泊》是一齣充滿日式恐怖片（J-Horror）元素的電影，而何超儀一向是這個類型片的粉絲。

她笑道：「我最喜歡的日本導演包括三池崇史、清水崇，一直很想演出這類J-Horror的電影，而藤井秀剛是我近年很欣賞的導演，他的創作很大膽，亦能堅持自己的想法，故便一齊合作了這齣《怨泊》。」

▲ 何超儀與導演藤井秀剛。（攝：湯致遠）

導演看港片長大

曾執導《超擬態人間》的藤井秀剛，原來是何超儀的粉絲，看過《維多利亞壹號》後便很喜歡這位演員，在機緣巧合下促成今次港日合作。

他更自言看港片長大：「不少日本人都看成龍、嘉禾、邵氏的電影，自己都很渴望拍港片，戲中的開場戲，是何超儀用廣東話演出，感覺終於可以拍一齣香港電影，像夢想成真。」

至於超儀就沒刻意去想這是港片或日本片，總之便是想演出一部好的電影。

兼任編劇的藤井秀剛，創作靈感源於想寫日本的神秘文化。「有次在火車上看見一位日本女孩在車上化妝，一般來說日本人不會這樣做，這讓我想到一個名稱『侘寂』（Wabi-sabi），意即接受短暫不完美為核心的傳統日本美學，我便問那女孩知道甚麼叫『侘寂』嗎？她也被我一問而嚇了一跳。」

警愓別輕易受騙

超儀的理解是：「香港人對日本文化有莫名的喜愛，其中一種價值觀跟中國人不同，便是不要受別人所規限，也要包容別人的不完美，例如一些古靈精怪的化妝，甚麼才叫靚？只要你合乎自己的心意，那便是靚。」

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於是導演由此展開一個由日本恐怖系悱句和侘寂文化作靈感的故事，並涉及日本邪教及家庭犧性為主題的電影。超儀笑道：「簡單點說，就是希望警愓大家不要輕易上當，這個世界有很多老千，一不小心就會墮入騙局。」

今次拍恐怖片，場景選了在東京千葉縣一間荒廢了的民宿。超儀說：「在那個地方，不知為何很多這種被人遺棄的民宿，我們拍攝那間荒宅，入去時見到廚房的飯菜仍在，人們好像突然地走了，很奇怪。」

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靠食來壓驚

藤井秀剛憶述有晚拍攝時，場地的發電機突然無故壞掉，工作人員都解釋不了。「作為導演，我不能感到害怕，只能繼續拍攝，之後回到家才驚。」

當時在場的超儀指：「以前拍《大頭怪嬰》時，都曾經遇過靈異事，所以都有經驗，雖然有些奇怪事，但不算好驚，幸好同事拿了很多好吃的日本食物去現場，我便不斷吃來壓驚。」

她又指日本人拍戲，不像香港有拜神習慣，故她也要求希望拍攝荒宅時候要拜神，拍攝當日有一個日本法師擺好日式神壇來拜祭。「但他們只拜了一次，後來我跟助手每日都有自備香燭再拜四方。」

▲ 超儀今年共投資四部港片，包括《全力屍殺》。

尋找同路人

何超儀跟丈夫共同創立電影公司852 Films，今年更已製作了4齣電影，是否想為電影業出錢出力？她解說：「我們對一些探討極端人性電影有興趣，亦希望能跟不同地方的人合作，可以是日本，或馬來西亞等，亦覺香港電影需要不同的外來元素，去刺激創意。」

至於針對甚麼市場，她指不是創作首要考慮。「我和丈夫不大理會大趨勢，只要有好故事，自然會找到市場，及找到能欣賞的同路人。」

髮型 :Vic Kwan 關列峰@ IA Hair& Nails

化粧: Angus Lee

記者：陳家昌

