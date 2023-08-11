【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽　Jumbo： 感恩小寶寶選了我

長腿宅男女神曾淑雅（Jumbo）在7月22日，無預警下突然在個人社交平台突然宣布結婚，在同月24日她的32歲生日當日，在網上分享多張婚禮照片，正式升呢成為人妻。

當時Jumbo透露與老公在疫情期間拍拖：「一個疫情年月把我們緣在一起。走過3年的過程。珍惜彼此，我們決定👫下半生的路一起攜手同步，以後不再孤單一人前行，餘生❤️請多指教。」

她續指現時美滿人生，能遇上老公是幸運是福氣，不遲不早剛剛好，字裏行間都感受到Jumbo那份喜悅。

【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻 Deep V性感婚紗照曝光

宣布做人母

今日（8月11日）Jumbo再度宣布喜訊，原來她榮升做人母，並在社交平台上載一張雙手捧住孕肚的照片寫道：

#mumtobe 30+2

感恩👶🏻小寶寶選了我❤️

希望你健康長大💕肥肥白白

我也是時候學做媽媽了🤰🏻🤰🏻

夢想實現🏠期待的改變 今年是超開心的一年🐰。

#如願#家#圓滿人生#滿足

圈中不少好友李芷晴、傅嘉莉、袁偉豪、Ben Sir歐陽偉豪等紛紛留言送上祝福。

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由選美到當人氣KOL

曾淑雅在2011年中國小姐（香港賽區）奪得冠軍兼「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」成為三料冠軍，身高達174cm的她曾以𡃁模組合「Mi55」推出寫真，後來成為正式演員。

她曾參演劇集《香港愛情故事》、《陀槍師姐2021》、《法證先鋒V》等，不過人氣急升由主持《3日2夜》等開始。

因為她喜歡做運動，不時在社交網分享做運動心得而為KOL，現時其IG的追蹤人數約57萬人。

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