  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 16:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空事故】2019年4架波音787偏離航道　調查發現指引系統出錯

社會 15:50 2023/08/11

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

2019年7月至10月期間，香港機場發生了4宗波音787型客機事故偏離預定航跡事故。民航意外調查機構今日就事故發表調查報告。

4宗事件中，客機利用儀表着陸系統進近和降落香港國際機場期間，偏離着陸航向信標台指示的航道，飛行員遂改以手動操控客機，並安全着陸。事件中無人受傷，客機亦無損毀。

調查報告認為，客機自動駕駛儀飛行指引系統的軟件問題導致事故發生。調查小組提出了一項安全建議，而飛機製造商已採取相應行動。

調查小組在其中一宗事故中檢查駕駛艙錄音機的錄音時，亦發現音頻質量問題。調查小組提出了一項安全建議，而飛機製造商正作出跟進。

調查由專業的調查小組嚴格按照國際民用航空組織制訂的國際標準進行。民航意外調查機構發言人表示：「調查目的是找出事故發生的情況和因由，以避免同類事件再次發生。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【平機票】大灣區航空飛亞洲3地單程只需$10　優惠只限今日
11:01 2023/07/25
【平機票】大灣區航空飛亞洲3地單程只需$10　優惠只限今日
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
17:48 2023/07/31
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
14:55 2023/08/02
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％

你可能感興趣

【平機票】大灣區航空飛亞洲3地單程只需$10　優惠只限今日
11:01 2023/07/25
【平機票】大灣區航空飛亞洲3地單程只需$10　優惠只限今日
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
17:48 2023/07/31
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
14:55 2023/08/02
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
香港國際機場 波音 航空事故 機場 航空 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
12:19 2023/08/10
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺
13:58 2023/08/10
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺