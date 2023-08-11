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【機票優惠】越捷航空推飛越南機票優惠　飛峴港胡志明市單程$0起

社會 15:53 2023/08/11

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

越捷航空推出$0機票優惠。（資料圖片）

越捷航空推出$0機票優惠，香港直飛越南峴港/胡志明市單程$0起，富國島$31起，連同來回連稅及付款手續費：峴港$1,238起、富國島$1,283起、胡志明市$1,300起（包7kg手提行李）。訂票即看：【下一頁

峴港

  • 去程：
    • $0：9月10,17,24日
    • $24.15：8月13,14,16,20,21,23,25,27,28,30日、9月1,3,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25日、10月4,6,8,9,13,15,16,22,23,25,27日
  • 回程：
    • $0：9月6,11,13,25日
    • $24.15：8月23,28日、9月1,4,8,15,18,20,22,27,29日、10月9,11,13,16,18,20,25,27日

富國島

  • 去程 $31.06：9月5,7,9日、10月5,7,12,14,19,21,26,28日
  • 回程 $31.06：9月5,7,12,14,19,21,26日

胡志明市

  • 去程：
    • $0：10月28,30,31日、11月1,2,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30日、12月2,3,4,5,6,7,9日
    • $31.06：9月14,16,19,20,21,22,23,26,28,29,30日、
  • 回程：
    • $0：10月28日
    • $31.06：9月5,6,7,9,12,13日、10月9,11,13,14,16,18,27,29日
    • $62.11：11月1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25日

航班時間：

  • 胡志明市
    • 去程：VJ877 19:50-21:30
    • 回程：VJ876 15:10-18:50
  • 峴港
    • 去程：VJ873 18:20-19:10 (一、三、五、日)
    • 回程：VJ876 VJ872 14:35-17:20 (一、三、五、日)
  • 富國島
    • 去程：VJ985 18:20-20:05 (二、四、六)
    • 回程：VJ986 13:35-17:20 (二、四、六)

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記者：黃穎津

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