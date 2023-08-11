【街舞battle】Red Bull Dance Your Style首登香港　登記換門票做現場觀眾評審【內附連結】

▲ Red Bull Dance Your Style首次登陸香港，於9月17日舉行。而世界冠軍級舞者Red Bull Dancer KYOKA（左）8月13日會現身Joint University Battle Session，與大專舞者交流及表演。

「街舞」（Street Dance）是上世紀60年代，拉美裔民眾移居美國後，因生活困苦、且難以融入當地社會文化，因而發展出一種釋放內心感受、壓力的自由舞蹈，一種屬於他們族群的文化。街舞有著不同的形式表現，諸如：霹靂舞、Hip Hop、鎖舞、Popping機械舞等等。時至今日，街舞的發展已融入電影、流行曲，甚至由街上走上舞台，2020年奧林匹克運動會更納入霹靂舞為項目之一，更見證街舞的普及化。

被譽為街舞殿堂的Red Bull Dance Your Style將會首次登陸香港，9月17日下午5時假香港文化中心露天廣場舉行。這項雲集本港16位不同舞種的舞者、一對一battle的街舞大賽，每回合的贏家均由現場觀眾投票決定晉級，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！

Red Bull Dance Your Style比賽採用單淘賽制晉級，直到香港冠軍產生為止。16強至準決賽均會以一對一的battle形式進行，分兩個回合對賽，每一回合每位舞者均有一分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。

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登記換門券做現場觀眾評審

比賽地點將在對香港街舞別具意義的香港文化中心露天廣場舉行，而有別於其他battle比賽，比賽結果將全由觀眾決定。每位已登記的觀眾將於比賽現場獲派發分為紅、藍的投票工具，各輪Battle結束，將由現場的觀眾依據舞者表現投票決定勝者，觀眾將利用手上的紅、藍投票工具，票數多者即晉級下一輪賽事。由於今次比賽的勝負全憑現場觀眾投選每輪比賽他們最喜歡的演繹，觀眾將會是比賽結果的關鍵。

想成為現場觀眾評審參與投票的朋友，可於8月13日 (星期日) 晚上9時正起，按此登記換取門券，數量有限，先到先得。

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為隆重其事，世界冠軍級舞者Red Bull Dancer KYOKA，在今晚（8月11日，星期五）來港舉行工作坊，與一眾本地舞者交流。活動定於晚上7至8時，假新蒲崗THE YARD舉行。而8月13日，KYOKA將會現身Joint University Battle Session，與本地大專舞者見面及表演。

編輯：葉翠華