【親子好去處】兩子出生後首次坐飛機勁好奇　楊證樺親子遊帶齊兩寶傍身

▲ 楊證樺親子旅行必定帶齊平安藥及iPad傍身。

圈中模範夫婦楊證樺及沈可欣育有兩名可愛仔仔，但兩個兒子出生後，因為疫情的關係，都沒有試過住飛機去旅行，今次是第一次一家四口首次坐飛機去馬來西亞親子旅行，對於首次坐飛機，兩子都表現得相當好奇。而過程中，楊證樺表示兩個仔仔玩得開心之餘，見識多了，而且父子間更多了旅行這個話題，而楊證樺就說到，跟小朋友去旅行要有兩寶在身，一就是平安藥，二就是解悶iPad。

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楊證樺接受TOPick記者電話訪問，他表示小朋友一出世已經好想帶他們去旅行，但因為工作關係，沒什麼機會，想帶的時候又撞正疫情，有幾年浪費了，剛好有假期。所以就跟小朋友去大馬，稍後又會去泰國。

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他坦言開頭都相當擔心，不過幸好整個旅程都有當地的朋友幫手協助，包括行程規劃及訂酒店，

有照應安心好多，其實今次是試水溫。泰國是跟中學同學一齊去，一大班人起碼有個照應。

一家大細出去玩，最擔心就是治安及小朋友會否水土不服，楊證樺及沈可欣一早已準備了平安樂傍身，裡面有發燒藥、收鼻水藥、止屙止嘔藥。

出外靠朋友，在楊證樺的社交網中，大晒超級靚的酒店套房，他更多謝當地的朋友安排酒店及8人車接送。

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除了住得豪外，楊證樺一家亦玩得相當盡興，去了雙子塔、水上樂園、雲頂、黑蜂洞等旅遊勝地，吃了肉骨茶及榴槤等美食。

楊證樺觀察到小朋友出奇地胃口變好，而且什麼都肯嘗試，事後兩個仔仔返港後更會畫出雙子塔及馬來西亞國旗，直覺他們見識和知識都增長不少。

而他們最難忘是當地的水上樂園，面積之大兩天都玩不遠：

大仔很喜歡，後來玩了半日，看地圖才看到玩了6分1，小朋友開心到不得了。

至於今次兩個小朋友是第一次坐飛機，問到有沒有感到不適，楊證樺說:「兩個小朋友去到機場預先告訴坐飛機的情況，看到飛機已經很興奮，第一次近距離望，飛上天時認出迪士尼，我們坐機翼位，兩個小朋友都沒有出現耳仔痛的問題，當他們聽不到時我就教他們吞口水，安撫他們的情緒，告訴他們等一下就沒事，機上有小朋友哭鬧，但我們的小朋友就沒有。」

證樺開心地稱整個旅程都非常開心，在馬國吃了一餐很美味的日本菜和飲過很好喝的奶茶，希望一有時間就帶小朋友去見識下：

同太太策略是由近去到遠，隨住小朋友慢慢長大，自理能力高左，又可以去遠一點的地方。

而回港後，兩個小朋友對世界地圖產生興趣，會知道那個地方危險，不能去，小朋友又會主動了解當地的文化，所以親子旅行是相當值得。

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記者:陳麗薇