【非法集結】涉科學館參與非法集結　23歲女生囚逾9個月官稱有備而來

▲ 涉科學館參與非法集結，23歲女生囚逾9個月官稱有備而來。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，多人於尖沙咀科學館非法集結，事後共135人被捕。當中23歲女生早前承認1項非法集結罪，今（11日）於區域法院被判監9個月2周。暫委法官判刑時指，即使未有證據顯示是次非法集結屬精密，但示威者屬有備而來，否則不可能在短時間內聚集100人，被告亦帶備護目護等裝備，顯示是有備而來。

本案為區域法院案件，今於西九龍裁判法院暫代處理。女被告為曾曉琳（現23歲，案發時19歲），報稱學生，早前承認非法集結罪。

暫委法官判刑時指，涉案拘捕人數眾多，需分批作審訊，早前分別由區域法院法官以6個月，以及21至24個月作量刑起點。暫委法官認為，量刑起點的分別，是因案件是否有證據顯示與理大內發生事件有關，以及案件是否突然發生。

暫委法官指，被告同意本案背景為理大事件，即使未有證據顯示是次非法集結屬精密，但示威者屬有備而來，否則不可能在短時間內聚集100人，以及帶有示威者常用裝備，又一邊喊「一、二、一、二」，一邊逼近警方防線，故是次非法集結並非突然發生，被告亦帶備護目護等裝備，顯示是有備而來。

暫委法官指，當時示威者突擊警方防線，支援理大內人士，公然阻礙警方執法，法庭必須發出明確訊息，即社會秩序及公眾安寧均不能破壞。

暫委法官又指，與理大事件有關的非法集結均有極高風險，考慮案中並非阻塞主要幹道等，遂以15個月作量刑起點，再考慮被告認罪及求情等因素，判被告監禁9個月2周。

案情指，約100名示威者於2019年11月28早上在尖沙嘴科學館一帶聚集，組成傘陣與警方對峙。示威者一邊喊「一、二、一、二」，一邊向警方推進，警方隨後作出驅散，拘捕135名示威者，當中包括被告，當時被告被搜出雨傘、護目鏡、雨衣等物品。

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記者：梁錦麟