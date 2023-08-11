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【碳中和】中電智能電錶安裝率達7成　2025年底前淘汰傳統電錶

社會 16:11 2023/08/11

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（資料圖片）

中華電力自2018年底開始，陸續為服務範圍內所有客戶安裝智能電錶，至今已為超過7成客戶接駁約200萬個智能電錶。

傳統機械電錶只可記錄客戶的用電量，客戶當收到電費單時才知道自己的用電情況。安裝了智能電錶的客戶，只要使用中電流動應用程式，便可隨時隨地查閱4小時前的每小時用電量，掌握家居用電狀況，從而調節用電習慣，節省用電及電費開支。

中華電力於今年6月向3千多名已安裝智能電錶的客戶進行問卷調查，超過7成客戶表示會透過中電流動應用程式，查閱每日或每小時用電量、預測用電量及設定個人化用電提示功能。

由2020年開始，中華電力於每年夏季都會邀請接駁了智能電錶的住宅客戶，於炎夏的用電高峰時段，微調用電習慣以降低用電需求。今年夏天一共邀請了95萬個家庭參與， 其中近7成家庭成功慳電，在4小時內共節省了約41萬度電，相當於減少160噸碳排放量。

中華電力總裁羅嘉進表示，透過智能電錶，客戶可以享用數碼服務和不同的用電管理方案，從而改善用電習慣，不但可以節能及管理能源開支，也可以為香港特區政府2050年達致碳中和的目標作出貢獻。

中華電力將於2025年底前為所有客戶把傳統電錶更換為智能電錶。

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記者：陳梓蔚

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