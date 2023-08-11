【習近平回信】港府舉辦分享會230人出席　李家超︰是教育界重要指引

▲ 特首李家超。（李家超fb圖片）

國家主席習近平早前給香港培僑中學學生回信，港府今日在政府總部舉辦「國家主席回信香港學生的重要精神」分享會，中聯辦副主任盧新寧出席。特首李家超稱，習近平的回信是對香港同學的關懷和勉勵，是對全港學校的激勵，亦是整個教育界的重要指引。

李家超期望教育界認真研讀及領會習近平回信的內容，把握核心要義，共同為香港培養「可堪大任的棟樑之才」而努力。

蔡若蓮︰4方面培養年輕人厚植家國情懷

蔡若蓮表示，習近平的回信除了肯定了香港愛國教育的努力，也對香港教育寄予殷切的期盼。她指為了落實習近平的回信精神，教育局將繼續積極作為，培養年輕一代厚植家國情懷，將在4方面推展工作︰

1） 引領同學透徹認識世情、國情和「一國兩制」的制度

2） 幫助同學厚植家國情懷

3） 進一步加強國家歷史與文化教育

4） 幫助學生「錘煉過硬本領」，大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育

約230人出席分享會，包括港區人大代表、政協常委、立法會教育事務委員會委員、教育局首長級人員、教育團體代表、培僑中學校長及師生、中小學及幼稚園校長、中學教師和高中學生。

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責任編輯：戴朗希