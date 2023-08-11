【生意頭腦】為創業匿學校廁所傾生意　16歲高中生料身家達1.5億元

▲ 16歲高中生為創業匿學校廁所傾生意。

所謂年少有為，年輕人也可以闖出一片天。美國一名16歲高中生為了創業，上學時總是藉故匿入廁所，實則在廁格內與人開會傾生意。兩年後，他已獲得100萬美元（約780萬元）融資，估計身家高達2,000萬美元（約1.5億港元）。

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綜合外媒報道，來自美國印第安那州的16歲少年Eric Zhu，與同齡人過著不一樣的生活。當其他同學忙著做功課的時候，年紀輕輕的Eric已經創業，更靠一部電腦，就在學校廁所經營著自己的公司。他會在課堂期間以肚痛為由，趕去廁所與投資者進行視像會面。

Eric是初創企業Aviato的聯合創辦人兼CEO，這是一個簡化啟動資金的平台，他是時間管理大師，在學校一邊讀書一邊進行商業交易，同時兼顧學業和事業。這位年輕的初創公司老闆已經在兩周內獲得了100萬美元（約780萬元）融資，所有資金都是他在學校的廁間傾回來的。

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早於14歲時，Eric已賣掉自己的第一間公司，並全力投入與在Aviato的業務中。他分享自己在網上自學編程，並參加了兩年的編程課程。

父母期望兒子成為醫生

Eric的父母是美國第一代移民，母親是一名醫生，父親則是美國印第安納州的一名科學家。縱然Eric具有商業頭腦，但父母仍然希望他能成為一名醫生。

今年5月他在Twitter發文，分享父親的短訊截圖，父親指收到Eric的校長來電，投訴他又在廁所進行視像商業會議，因此表示要跟他傾談。Eric無奈指或會按父母的期望讀醫科，之後再作打算。

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責任編輯︰王明芳