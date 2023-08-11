【素食陷阱】婦人改食全素後中風亡　醫揭缺乏1種營養素致機能退化

不少人認為吃素有助排毒，讓身體更加健康。不過台灣就有復康科醫生分享病例指，一名90歲婦人原本十分健康，然而轉為全素食之後卻出現機能退化，引發中風，不久後便離世。他隨後點出，全素食人士通常缺1種營養素，提醒想關人士補充。

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台灣復健科醫生王思恒在節目《健康好生活》中分享自己曾祖母的病例，指她以往飲食正常，身體狀況亦十分良好，雖已達90歲高齡，但仍能自己洗衣服、完成各種家務。然而她之後疑似因為宗教原因突然轉為全素食，之後身體機能便急速退化，經常精神不足，亦無法再處理家務，兩三年後便中風離世。

王思恒表示，除了曾祖母外，他在臨床上亦接觸過幾個一模一樣的中風病例，這些患者都感到非常詫異，認為自己吃素、身體理應非常健康，無法理解自己為何會中風。他就指出，這些患者進行檢查後都被發現嚴重缺乏維他命B12，而這種營養素只存在於肉類、雞蛋、牛奶等動物性食物中，因此全素食人士無法直接透過飲食攝取。

維他命B12能夠幫助保持人體血液和神經細胞健康，如果攝取不足，可能會導致貧血和神經系統出現問題，甚至中風。王思恒就建議全素食人士可在日常飲食中添加奶類和蛋類食物，從而增加維他命B12的攝取量，減低中風的風險。

根據衞生防護中心（CHP）資料，素食泛指以植物為主要食糧，同時不進食部份或全部動物的肉、內臟及其製品的飲食模式，主要可分為以下四大類：

蛋奶素食：不吃動物性食物及其製品，但吃蛋類和奶類製品

蛋素食：不吃動物性食物及奶類製品，但會進食蛋類

奶素食：除了奶類食物，所有蛋類和動物性食物都不吃

全素食：只進食植物性食物，所有蛋類、奶類、動物的肉、內臟及來自動物的食品如蜜糖和燕窩等都不吃

由於植物性食物大都是高纖、低脂和低熱量，且不含膽固醇，不但能增加進食時的飽肚感，亦有助預防便秘、減低膽固醇過高和體重上升的機會。另外，蔬果和豆類含有豐富的抗氧化物和植物化學物，適量進食能增强抵抗力，有助減低患上高血壓、心臟病和糖尿病等慢性疾病的機會。然而，素食並不一定代表健康，無論採用素食與否，更重要的是注意飲食均衡和培養良好的生活習慣。

此外，CHP亦提醒，素食人士容易因為飲食習慣而導致缺乏以下5種營養素，建議可透過其他食物補充。

蛋白質：植物雖含蛋白質，但其質素並未及肉類和奶類（及它們的代替品）所提供的氨基酸全面，因此素食者須進食足夠和不同種類的堅果、種子、豆類和大豆製品，以確保營養均衡。

維生素B12：蛋和奶類製品都含有維生素B12，但由於現時未發現有植物能為人體提供安全和有效的維生素B12，因此全素食者應進食添加了維生素B12的產品，如豆奶和早餐穀物片，同時建議向醫生查詢使用補充品的需要。

鈣質及維生素D：奶素食者可以從奶類製品攝取這兩種營養素，對於蛋素食和全素食者，應以硬豆腐、加鈣豆漿和深綠色蔬菜（如菜心和芥蘭）等來補充鈣質；此外，適量的曬太陽可使皮膚製造維生素D，幫助身體吸收鈣質，以防骨質流失。

鐵質：素食者特別容易缺乏鐵質，要注意多進食豆類、黑木耳、早餐穀物片和全麥麪包等攝取鐵質，並同時進食含豐富維生素C的食物，如番茄、西蘭花和橙，以助鐵質吸收。

鋅質：鋅質可以從全穀類食物、豆類、豆腐、堅果及種子類食物等攝取。

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責任編輯：羅嘉欣