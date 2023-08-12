【賤賣遺產】逾百萬遺產物業竟被18歲兒半價賤賣　父母怒告經紀詐騙判決結果出爐

▲ 18歲高中生為買電單車竟賤賣爺爺遺產。（iStock圖片，非涉事物業）

為了買電單車竟賤價賣樓？中國河南一名18歲高中畢業生，因父母不願買電單車給他，竟將爺爺留給他的遺產、價值逾百萬的房子以半價出售，父母得悉後氣憤兒子的無知行為，更怒告兩名地產經紀，控訴對方騙了不懂事的兒子，近日判決結果出爐。

綜合內地媒體報道，河南鄭州市18歲少年小華（化名），想買電單車慶祝成年及高中畢業，卻遭父母拒絕。他竟異想天開，瞞著父母將爺爺離世時過戶給他的物業—價值100多萬元（人民幣‧下同）的房子，以52萬元低價賣給地產經紀A。

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雙方約定經紀A先給小華35萬訂金，交屋後再付剩下的17萬。直至小華的父母發現房子被賣後，該間房子已被經紀A賣給另一名經紀B。父母一方面氣憤小華的無知，另一方面更怒氣忡忡地對兩名經紀提告，質疑兩人是設局誘騙不懂事的兒子。

鄭州市金水區人民法院對雙方進行調查和詢問，雖然從表面來看，他們之間的房屋買賣合約是完全民事行為能力人簽訂，內容亦屬於正常交易，但從深層次來考慮，這是不對待的地位。

法官指出，一邊是剛畢業的普通高中生，社會經驗有限，對買賣房屋的風險、程序、價格等，都缺乏認知及判斷能力。而另一邊是富有經驗的地產經紀，明知對方是未成熟的高中生，仍利用他對房價的無知，誘導他以低於市價一半的價格賣屋，並在短時間內轉賣賺取差額，交易顯然有失公平，因此判決撤銷買賣合約。

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責任編輯︰王明芳