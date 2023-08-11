【文化藝術】M+將推希克藏品第二個展覽　9月22日展出逾120件展品

▲ M+將推希克藏品第二個展覽，9月22日展出逾120件展品。（資料圖片）

M+博物館宣布，希克藏品第二個展覽──「M+希克藏品：別傳」，將於9月22日（星期五）在希克展廳向公眾開放，並將展出逾120件展品。由即日至9月30日，夏季特別優惠標準門票為港幣90元，特惠門票則為港幣45元；於10月1日或以後參觀展覽的訪客須以原價即分别港幣120元及港幣60元購買標準門票。

「M+希克藏品：別傳」以視覺形式探討1990年代至今中國當代藝術的風格和實踐。此展覽將展出逾120件展品，以四個主題區域劃分：「消亡」、「滿則溢」、「非此非彼」及「暗湧」。此全新展覽將從藝術家的角度出發，探討他們如何透過表現自身的存在，並運用獨特的視覺手法， 以與別不同的視角審視中國當代藝術。

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「消亡」反映了藝術家對轉瞬即逝事物的迷戀。中國社會自1990年代起物質生活改善，藝術家此時經常透過創作表達面對轉變中的文化、歷史和傳統時內心的猶豫。

「滿則溢」捕捉藝術家如何應對環境中氾濫的圖像與視覺刺激。該時期大量生產的廉價商品和無孔不入的廣告圖像，令中國藝術家愈來愈重視商業與技術。

「非此非彼」展出的作品含義模糊，展示藝術家如何反映社會上游移不定的意義和價值觀。從1990年代至2000年代，他們崇尚創作的自由意志，並關注生活中含混曖昧的片段，從而創造出既熟悉又荒誕的作品，擴展藝術的可能性及詮釋空間。

「暗湧」則講述中國藝術家以含蓄婉約的方式創作，流露出一種困倦感。面對環境的急速變化，他們開始着力表現精神上的寧靜和內心平和。然而，在平靜的表象下卻蘊藏着暗潮湧動的能量以及強烈情感。

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記者：黃穎津