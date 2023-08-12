更年期症狀不只亂經 更可長達10年！慎食4款常見補品 小心誘發女人病【附正確改善更年期方法】

更年期是每位女性必經的階段，但不少女士對更年期的認識不足，很多時都會出現憂慮和困擾。究竟幾歲開始更年期？更年期有什麼症狀？應該要如何調理？這次為大家逐一解答各種更年期問題，再教你一招變得更年輕，無懼變「更」。



更年期症狀不只有亂經 一圖即check是否踏入更年期



更年期是指女性40歲後因體內雌激素不穩定而出現生理及心理上各種不適，可以長達10年以上，一般更年期分成3個階段：



更年前期︰40至50歲，體內荷爾蒙開始改變，月經周期開始變得不規律，或經量變少，亦開始出現潮熱、盜汗、睡眠質素變差等。



更年中期︰50至55歲，月經幾乎完全停止，更年期症狀更明顯，還會出現煩躁、易忟憎等情緒變化。



更年後期︰55歲後，新陳代謝變慢，除了前中期的症狀，更會有骨質疏鬆、體重上升等問題。



若已到更年期年齡，但又不確定自己是否進入更年期，我們可試試透過以下圖表進行評估，若總分超過12分，即表示有可能已踏入更年期。

更年期慎食4款常見補品 小心誘發女人病



為緩解更年期帶來的不適，40歲起的女性便要懂得及早調理。部分更年期女士在調理時，會進食荷爾蒙補充劑或高激素食物如蜂王乳、燕窩、雪蛤膏、大豆異黃酮等，但是婦科頑症與女性雌激素濃度有關，當長期攝取過量雌激素，乳房跟子宮都容易發生不正常增生，誘發乳頑、子宮頑、卵巢頑等女人病。



想以天然安全的方法改善更年期不適，不妨考慮選用中草藥調理。從中醫角度來看，更年期屬腎陰虛，強調「滋陰補腎」為解決更年期的根源，例如熟地黃、山茱萸、牡丹皮、茯苓為4大中藥更年期古方，天然無激素，能滋陰補血、溫補肝腎、寧神安噪，改善潮熱、盜汗、忟憎等更年期不適。

▲ 以中藥治療更年期症狀，無激素、無副作用，安全可靠。

跟張慧儀選用「更年輕」 4大中藥古方紓緩更年不適



即使是懂得保養的名人明星也會有更年期的問題，52歲張慧儀就曾因更年期潮熱、失眠、忟憎等症狀，造成工作上及母子關係負面影響。早前她曾在社交平台分享，她早晚服用2粒維特健靈「更年輕」一段時間後，已經不會日間突然潮熱面紅；夜晚入睡時亦不會盜汗熱醒，而且亦能改善脾氣，回到家中減少與兒子爭執，改善親子關係。

▲ 52歲美魔女張慧儀亦分享曾受更年期潮熱、盜汗等症狀所困擾。

維特健靈「更年輕」含有4大天然中藥古方，包括熟地黃、山茱萸、牡丹皮、茯苓，能滋陰補腎，解決更年期根源問題。而且成分絕無激素、無西藥、無副作用，安全可靠，只需服用2-3星期，就能紓緩潮熱、盜汗、失眠、忟憎等不適。

▲ 臨床證實，近9成用家服用1個月後*，有效減輕煩躁、潮熱、睡眠問題及肌肉酸痛等，長期服用更能改善頭髮及皮膚健康。

值得一提的是，「更年輕」由維特健靈大藥廠生產，每個生產程序均符合香港GMP優良藥品製造規範，保證生產過程嚴謹，達致安全、高質量的標準。如果你已經踏入40歲，開始有更年期的煩惱，可以考慮服用維特健靈「更年輕」調理。

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（特約）