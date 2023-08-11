【管有西藥】涉管有西藥成分藥物　中醫認罪囚4個月緩刑3年

▲ 中醫涉管有含西藥成分藥物，今於西九龍裁判法院認罪獲判緩刑。資料圖片

警方與衞生署聯合突擊檢查葵涌一藥行時，發現中醫管有含西藥成分「地塞米松」的藥丸，以及3盒威而鋼等藥物。涉案中醫黃早前承認管有第I部毒藥、為銷售或分發用途而管有未經註冊的藥劑製品、管有《抗生素條例》適用的物質共3罪，今（11日）於西九龍裁判法院被判監4個月，緩刑3年。裁判官判刑指，被告過往有3項相類同案底，但均事隔多年，本案亦未有證據顯示涉案藥物會引致不適，故酌情給予被告最後一次機會。

被告黃伙章（69歲，醫生），早前承認管有第I部毒藥、為銷售或分發用途而管有未經註冊的藥劑製品、管有《抗生素條例》適用的物質共3罪。

代表律師求情時指，早前替被告索取的背景報告正面，被告已有悔意，明白自己的行為不對，亦打算在租約完結後退休。代表律師又指，被告及早認罪，現已沒有再接觸西藥，冀法庭以緩刑處理。

裁判官判刑指，被告過往有3項相類同案底，但均事隔多年，本案亦未有證據顯示涉案藥物會引致不適，故此酌情給予被告最後一次機會，就3罪判處被告4個月監禁，緩刑3年。

案情指，2022年9月9日下午，警方與衞生署藥劑師等人突襲檢查葵涌友明大厦地下新長榮藥行，搜出1樽標註為「双」的撞色園形藥丸含有「雙氯芬酸」、1樽標註為「地」的黃色五角形藥丸含有「地塞米松 」及3盒威而鋼等藥物。

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記者：梁錦麟