【2023中秋節】Pâtisserie Jane人氣甜品店中秋月餅禮盒　限時訂購享九折早鳥優惠【內附連結】

▲ 人氣甜品店Pâtisserie Jane中秋月餅禮盒，限時預訂可享九折，圖為「茗茶月餅」禮盒。

除了傳統的中秋月餅，你是否也想試試新口味？人氣甜品店Pâtisserie Jane全新推出2023中秋月餅禮盒，帶來「茗茶月餅」及「彩虹酥皮月餅」兩大系列，以多款創新茶饌口味及不同傳統潮州酥皮月餅款式與你迎接花好月圓之夜！

今年的Pâtisserie Jane 2023中秋月餅禮盒屬清新簡約風，帶有精緻紙雕設計，高貴大方、送禮體面；但凡即日起至2023年8月31日於Pâtisserie Jane官方網站作優先訂購，更可尊享九折早鳥優惠。顧客可選擇送貨服務，或於2023年8月14日至9月28日期間自行前往觀塘餅房取貨，開放時間為星期一至日上午9時至晚上7時，中秋節正日之開放時間則為上午9時至下午3時。但凡惠顧滿HK$1,500，可享免費送貨服務。

今年的中秋月餅禮盒設有兩大系列，各有特色，適合熱愛嚐新或鍾情傳統款式的你。其中「茗茶月餅」售價為HK$188（早鳥優惠價HK$168），一盒共四件，特設四款月餅口味，包括抹茶荔枝月餅、伯爵紫薯月餅、桂花紅棗桂圓月餅及奶香烏龍奶皇月餅，讓你細意品嚐多重茶香滋味，實屬茶控最愛。

▲ 「茗茶月餅」禮盒：一盒四件，包括四款月餅口味：抹茶荔枝月餅、伯爵紫薯月餅、桂花紅棗桂圓月餅及奶香烏龍奶皇月餅，HK$188（早鳥優惠價HK$168） 。

而「彩虹酥皮月餅」售價則為HK$228（早鳥優惠價HK$208），同樣一盒共四件，包括香芋蛋黃酥皮月餅及奶皇蛋黃酥皮月餅兩款口味，是為傳統潮州月餅的變奏版，以烤焗方式代替傳統油炸，較為健康，同時可緬懷家鄉風味。

▲ 「彩虹酥皮月餅」禮盒：一盒四件，包括兩款月餅口味：香芋蛋黃酥皮月餅及奶皇蛋黃酥皮月餅，HK$228（早鳥優惠價HK$208）。

編輯：葉翠華