【入禀追討】前區議員陳梓維涉未歸還手機及電腦　律政司入禀小額追逾1.5萬元

▲ 前區議員陳梓維遭律政司入稟追討逾1.5萬元。資料圖片

前油尖旺區區議員陳梓維疑未有歸還或按折舊價購回，在任時向民政署申領購買手提電腦及手機等物品，早前遭律政司入禀索償共逾1.5萬元。案件今（11日）於小額錢債審裁處提訊，案件押後至11月16日證案。

申索人律政司；答辯人前區議員陳梓維。

申索書指，答辯人於2020年2月至8月期間，曾簽署「開設辦事處開支償還款額申領表」，向民政事務總署署長申領購買手提電腦和手機，連同保養等7項物品的費用，並獲發合共逾2.6萬元。

由於答辯人於 2021年7月12日離職，根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第114項，答辯人必須在離仼區議員後的1個月內，將該7項物品交回油尖旺區議會秘書處，或按指引申請購回該7項物品。

惟答辯人離職至今，仍未歸還的該7項物品，亦未作申請。申索人遂按折舊後的價值向答辯人追討共逾1.5萬元，惟答辯人於多番催促下，仍未退還款項，申索人遂入禀追討逾1.5萬元，利息及訟費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟