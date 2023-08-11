  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 17:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入禀追討】前區議員陳梓維涉未歸還手機及電腦　律政司入禀小額追逾1.5萬元

社會 17:02 2023/08/11

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

前區議員陳梓維遭律政司入稟追討逾1.5萬元。資料圖片

前油尖旺區區議員陳梓維疑未有歸還或按折舊價購回，在任時向民政署申領購買手提電腦及手機等物品，早前遭律政司入禀索償共逾1.5萬元。案件今（11日）於小額錢債審裁處提訊，案件押後至11月16日證案。

申索人律政司；答辯人前區議員陳梓維。

申索書指，答辯人於2020年2月至8月期間，曾簽署「開設辦事處開支償還款額申領表」，向民政事務總署署長申領購買手提電腦和手機，連同保養等7項物品的費用，並獲發合共逾2.6萬元。

由於答辯人於 2021年7月12日離職，根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第114項，答辯人必須在離仼區議員後的1個月內，將該7項物品交回油尖旺區議會秘書處，或按指引申請購回該7項物品。

惟答辯人離職至今，仍未歸還的該7項物品，亦未作申請。申索人遂按折舊後的價值向答辯人追討共逾1.5萬元，惟答辯人於多番催促下，仍未退還款項，申索人遂入禀追討逾1.5萬元，利息及訟費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

行政 罪案 區議會 小額錢債審裁處 律政司 民政事務總署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
12:19 2023/08/10
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺
13:58 2023/08/10
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺