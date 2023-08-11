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【超市大搜查】日本《LDK》評測15款卸妝水　4款奪A級清潔力強兼保濕

食用安全 17:30 2023/08/11

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日本《LDK》評測15款卸妝水。

對於經常化妝的人士來說，卸妝是護膚不可或缺的一步，市面上有眾多卸妝產品，應該如何挑選？日本雜誌《LDK the Beauty》最近比拼15款卸妝水，測試清潔力、保濕力和使用感，並逐一檢視成分，選出最強的卸妝水。

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【活得健康啲】書包過重姿勢不當恐傷脊椎　脊醫教4招挑選指南+揹書包正確姿勢

《LDK the Beauty》指出，常見的卸妝產品有卸妝油、卸妝膏、卸妝啫哩、卸妝霜、卸妝乳和卸妝水。當中卸妝水較為清爽、不黏膩，不過沾濕化妝棉擦拭肌膚，容易造成摩擦，使用時要留意。

《LDK the Beauty》從市面搜羅15款卸妝水，包括RMK、Innisfree、La Roche-Posay等知名品牌，並進行以下測試：

清潔力：在皮膚模型上塗抹粉底液，用卸妝水浸濕化妝棉後再擦拭，檢查表面狀況

成分：對產品所含的表面活性劑、美膚成分、刺激成分進行評分

保濕力：用卸妝水浸濕化妝棉，然後擦拭皮膚，比較擦拭前後30分鐘的水分含量

使用感：由測試者實際使用，並對質感、舒適度進行評價

15款卸妝水完整測試結果及排名如下：

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在本次測試中，「RMK W Cleansing Lotion」被選為最推薦的產品，無論是清潔力，還是保濕力，均獲得高度評價，保濕力更是15款產品之中最高。

另外，亦有3款卸妝水獲評為A級，分別是「Chacott Cleansing Water」、「Bifesta Micellar Cleansing Water Bright Up」，以及「&be Clear Cleanse Water」。

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責任編輯：羅嘉欣

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