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【傷人事件】九巴女車長遭乘客打至骨裂　九巴強烈譴責

社會 17:08 2023/08/11

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（資料圖片）

九巴表示，8月9日下午近3時，一名九巴女車長在彩雲邨附近當值時，被一名男乘客謾罵繼而武力攻擊，其後送院治理。

九巴對事件表示憤慨及痛心，強烈譴責襲擊車長的行為。該名女車長頭部、右眼及右肩受傷，其中右眼角位置骨裂，目前仍在留院接受治療，等候醫護人員進一步檢查，或需要接受手術治理。 

九巴重申，所有當值的前線員工包括車長、站長、車務督察和站務管理員，均為市民提供服務，絕不容忍在他們正常執行職務期間，受到他人以言語或行為攻擊，更不會姑息任何暴力行為。

九巴已派員探望受傷女車長，再次致以深切慰問，亦已安排法律支援及會繼續提供一切適切協助。

為進一步保障所有前線員工的人身安全，九巴會加強指導他們於當值期間如何應對受襲擊的情況，同時了解到有員工可能因為今次事件而心理受影響，會提供心理輔導。

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記者：陳梓蔚

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