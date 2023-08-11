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【靚媽港姐】陳凱琳為二仔舉行生日派對　豪宅巨型花園曝光成焦點

娛樂 17:38 2023/08/11

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前港姐冠軍陳凱琳（Grace） 與鄭嘉穎婚後為他誕下三個兒子，Rafael、Yannick及Carlos，早前是二仔Yannick的生日，Grace與嘉穎當然要花盡心思為囝囝慶祝，並在社交網分享多張相片。

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巨型花園開派對

相中可見，Grace在家中的花園位置為囝囝舉行生日派對，以氣球佈置，並以恐龍做背景，而Yannick的生日蛋糕，就以森林做主題，除了恐龍外，還有獅子等可愛公仔，如花有心思，難怪見Yannick非常開心。

而且，從相中看出二人家中的花園非常寬敞，最少可容納數十人也不成問題，令人「葡萄」。

好開心。

二仔Yannick非常乖

之後一家又齊齊合照，畫面有愛，Grace更以英文留言：「我們喜歡Yannick這個小男孩，如果要說一件事，一定是他有顆最善良的心。每朝他醒來時會環顧四周，向每個人打招呼，並確保Carlos睡得好。」

Grace更大讚Yannick很照顧哥哥：「他食早餐時，總會問Rafael吃了沒有，又會主動與哥哥分享。當我們心情不好時，他會擔心，如果我們看起來很傷心，他會過來親吻。他討厭人生氣，總是第一個建議『FINGA VAMELYY HUG』（這是一個家庭的擁抱）。謝謝你給我們一家帶來歡樂、愛和許多恐龍的聲音，我們愛你Yannick！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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