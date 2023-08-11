【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬

▲ 民建聯今日捐出港幣一百萬元賑災。(民建聯供圖)

北京在內的華北地區連日大暴雨，引發嚴重水災，各政黨和商界近日紛紛捐錢，今日再有政黨捐錢，民建聯捐出100萬港元，自由黨則捐出50萬。

民建聯今日捐出港幣一百萬元賑災，今午由民建聯主席李慧琼、旭日集團有限公司副董事長兼總經理楊勳、民建聯副主席陳克勤、周浩鼎、陳學鋒、旭日集團有限公司總監楊瀚業，將善款轉交至中聯辦副主任劉光源代表接收。

李慧琼指，感謝善長捐出善款援助內地災情，足證同胞血濃於水的情誼。民建聯衷心祝願受災地區及人民盡快走出困境，重建家園。

自由黨賑災基金撥捐50萬

同日，自由黨賑災基金撥捐五十萬港元，以支援華北地區救災工作，希望為受災同胞雪中送炭，並送上無限的關懷，願受影響的百姓早日渡過難關，開展災後重建。

自由黨黨魁張宇人、主席邵家輝、副主席李鎮強、立法會議員易志明、自由之友中央執行委員會主席林佑碧、自由之友中央執行委員會秘書長李勝幟及自由之友中央執行委員會執行主席伍凱誠今天早上代表自由黨前往中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，遞交捐款支票，並由中聯辦副主任尹宗華代為接受。

▲ 自由黨賑災基金撥捐50萬。(自由黨fb圖片)

工聯會新民黨早前各捐50萬

早前有不同政黨捐錢，工聯會捐款50萬元，對象是「中國勞動關係學院涿州校區」，用於當地學校開展救災工作，並將在全港發起籌款活動。新民黨同樣捐出50萬元賑災。

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責任編輯：區綽彥