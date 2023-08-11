【KO失眠】美軍極速睡眠法成功率96%　醫生實測最快10秒入睡

▲ 美軍極速睡眠法成功效96%，醫生實測最快10秒入睡。

失眠困擾不少都市人，而「美軍睡眠法」（Military Method）可能就是一個幫助入眠的好方法。這種睡眠方式標榜入睡率高達96%，而美國一名兒科醫生更親身實測，表示可在10秒內入睡，相當奏效。

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據《每日郵報》報道，美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade親身嘗試這個方法，而此方法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧，並拍片分享詳細入眠步驟。

1. 放鬆臉部肌肉

首先，放鬆整個臉部肌肉。可從前額開始，一直到臉部，放鬆下巴、臉頰、嘴巴、舌頭甚至眼睛。

2. 舒緩肌肉達致放鬆

放下肩膀及雙手，隨重力自然下落；再放鬆頸部和手臂，從右臂頂部開始，慢慢移動到二頭肌、前臂及雙手。左側同樣做法。保持緩慢而深長的呼吸。呼氣並放鬆胸部。

3. 放鬆腿部

從右大腿開始放鬆，讓大腿沉入椅子或床上，再到小腿、腳踝及腳。左側同樣做法。

4. 清空思緒

理清自己的思緒，如感到困難，請嘗試在腦海中聯想一個圖像（建議可以是想像一艘獨木舟，飄泊在平靜的湖面上）。

然後便可入睡。首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習，可減少至10秒左右。

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責任編輯：羅嘉欣