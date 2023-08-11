【超速駕駛】夫憂胎死腹中狂飆172公里遭停牌 孕妻上訴冀法官有同理心

▲ 台灣有孕妻成坐丈夫駕駛的車輛時身體不適，丈夫情急下加速至時速172公里狂飆回家。

為了老婆及胎兒的安危，丈夫不惜冒險超速！台灣1名林姓孕婦懷胎6個月時，凌晨乘坐由丈夫駕駛的車回家，途中林女身體不適，出現暈眩、喘不過氣、心悸等情況，加上本身缺鐵性貧血要藥物控制，但事發時沒帶藥物，丈夫憂胎死腹中，才會情急下加速至時速172公里狂飆回家。事後登記車主的林婦被罰款8,000元台幣（約2000港元）及停牌6個月，她不服提上訴，「希望法官能有同理心，重審我的請求！」

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根據判決，案發在去年7月11日凌晨2時許，林女丈夫駕駛著太太登記名下的車輛，駛入國道（高速公路或快速公路）3號苗栗、新竹時，被雷達測到行速為「172公里」，超速62公里，遭警方開告票，被罰8,000元台幣（約2000港元）及汽車牌照6個月。

林女稱當天丈夫載她探望家鄉的老爺奶奶，深夜才返回台北，但回程途中，懷孕6個月的她感身體不適，更出現暈眩、喘不過氣等心悸情況。加上本身有缺鐵性貧血，一直以藥物控制，但當時發現沒帶藥，也想起醫生說過她不可讓自己貧血，否則會影響胎盤無法製造氧氣，最嚴重會「胎死腹中」，情急下才開快車。

林女強調，自己並沒有要逃避超速責任，全因擔心BB會「胎死腹中」；而11月也要生產，載小孩都需要用到車，家中也只有這輛車，希望法官不要吊扣車牌，請求法院撤銷。

新北地方法院認為，警方執法、測速警告標誌等都符合規定，林女老公慮及林女及胎兒狀況故超速等情為辯，當時應立即前往醫院或診所就診，但林女又未能提供相關證明，難以判斷當時為緊急危難狀況，審酌後判林女敗訴。

之後，林女上訴稱當時情況真的很緊急，雖然超速不對，但攸關腹中BB的安危，「希望法官能有同理心，重審我的請求」。不過，台北高等行政法院認為，林女仍重申於原有的主張，原判決已有具體說明，並非指摘原判決違背法令，上訴庭無從再審理，裁定林女敗訴確定，林女現時將案件上訴到最高法院。

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責任編輯︰王明芳